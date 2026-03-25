Як знамениті P1-SUN знищують реактивні "Шахеди": вражаючі відео військових

Під час одного з останніх масованих обстрілів з боку Росії українські військові збили реактивні "Шахеди". Це вдалося завдяки перехоплювачам P1-SUN від SkyFall.

Реактивні "Шахеди" уразили здійснили екіпажі "ТИТАН" 20-ї ОБрБпС К2 та "БЕТМЕН" 15 БРОП НГУ "Кара-Даг" під час відбиття повітряної атаки. Про це повідомляє 24 Канал.

Як збивали реактивні "Шахеди"?

Екіпажі працювали у визначених районах, відбиваючи повітряну атаку в небі над Україною.

Цікаво! Авіаційний експерт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський, наголошує, що Україна має низку ефективних засобів, які допомагають протидіяти таким загрозам, як масовані атаки ударними безпілотниками. Це є ключовим елементом, якого потребують зараз країни Близького Сходу і деякі держави Європи. Серед них – дрони-перехоплювачі.



Це ресурс, який допомагає суттєво здешевити і наростити кількість засобів протидії, каже експерт.

На кадрах видно, як українські воїни майстерно виводять перехоплювач на ціль, наздоганяють ворожий дрон та уражають його в повітрі. Оператори демонструють точну роботу та високий рівень підготовки,

– прокоментували у SkyFall.

Які характеристики перехоплювача P1-SUN?