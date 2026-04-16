Україна отримає протимінний корабель "Генічеськ" від Нідерландів
- Україна отримає протимінний корабель "Генічеськ" від Нідерландів у червні після завершення навчань екіпажу.
- Корабель стане частиною майбутнього протимінного флоту України та тимчасово базуватиметься у Великій Британії.
Володимир Зеленський відвідав українських військових, які проходять підготовку на протимінному кораблі в Нідерландах. Судно класу Alkmaar передадуть Україні вже в червні після завершення навчань екіпажу.
Це вже п'ятий корабель у протимінному флоті. Про це повідомив глава держави після свого візиту до Нідерландів.
Що відомо про корабель, який Україна отримає від Нідерландів?
Володимир Зеленський під час візиту до Нідерландів зустрівся з українськими військовими, які проходять навчання на протимінному кораблі класу Alkmaar. Разом із прем'єр-міністром Робом Єттеном він обговорив підготовку екіпажу та подальші плани співпраці.
Нідерланди повністю підготують українських моряків і вже в червні передадуть судно Україні. Корабель отримає назву "Генічеськ" – на честь українського судна, втраченого під час бойового завдання у 2022 році біля Кінбурнської коси. Екіпаж уже працює з підводними дронами для виявлення, ідентифікації та знешкодження мін. Частина військових має бойовий досвід, зокрема морський.
Важливо! "Генічеськ" стане п'ятим кораблем у майбутньому протимінному флоті України та другим, переданим Нідерландами. Раніше партнери вже передали судна "Черкаси", "Чернігів", "Маріуполь" і "Мелітополь". Усі кораблі тимчасово базуватимуться у Великій Британії, а після завершення війни братимуть участь у розмінуванні акваторії та посилять спроможності ВМС України.
Крім того, під час візиту Президент також відзначив українських військових нагородами, а начальнику оборони Нідерландів Онно Айхельсхайму вручив орден "За заслуги" ІІІ ступеня.
Що відомо про інше озброєння, яке Україні передадуть партнери?
Велика Британія передасть Україні щонайменше 120 тисяч безпілотників цього року. Пакет включає дрони британського виробництва, які вже перевірені в боях.
Україна отримала нову партію ракет для комплексів Patriot від партнерів, що підтвердив Володимир Зеленський. Проте, Україна продовжує нарощувати власні потужності, щоб не залежати від партнерів. Зокрема, українська компанія Fire Point планує до 2027 року розробити власні ракети для перехоплення балістики, зменшуючи їхню вартість до 1 мільйона доларів.
Швеція передасть Україні системи ППО Tridon Mk2, виділивши на це 400 мільйонів євро. Важливо, що Tridon Mk2 – це мобільна система середньої дальності з автоматичною гарматою Bofors 40 Mk4, здатна уражати цілі на відстані до 12 кілометрів.