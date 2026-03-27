Нова вбивця російської ППО: чому розробка американської ракети AARGM-ER затримується

США мали затримки із розробкою новітньої протирадіолокаційної керованої ракети AGM-88G AARGM-ER. У 2025 році було 3 випробування, але лише одне із них було успішним.

В інших двох були відхилення у характеристиках, а під час одного з них спрацювала система безпеки на полігоні після пуску ракети. Про це пише Defense Express та FlightGlobal.

Дивіться також Замість ракет Україні – на Близький Схід: чи можуть США раптово змінити пріоритети

Що відомо про випробовування AGM-88G AARGM-ER?

AGM-88G AARGM-ER – це новітня американська високошвидкісна протирадіолокаційна ракета підвищеної дальності. А базовою моделлю AGM-88 HARM ЗСУ доволі ефективно ліквідовувала російську ППО.

Через заявлені проблеми з AGM-88G AARGM-ER у 2025 році довелося відкласти інші заплановані випробовування.

Управління з експлуатаційних випробувань та оцінки DOT&E заявило, що не буде проводити початкові операційні випробування та оцінку до набуття початкової операційної готовності. Попередньо йдеться про 2027 рік.

Проведення самих випробувань теж має труднощі. Причина у тому, що розширені можливості та збільшена дальність дії ракети AАRGM-ER не дозволять проводити тести через розміри випробувальних полігонів.

Аби їх повноцінно провести, потрібно координувати дії одразу на кількох полігонах.

Що ще відомо про розробку ARRGM-ER?

Контракт на розробку AАRGM-ER видали у 2018.

У серпні 2021 повідомили, що вона досягла рівня Milestone-C – перейшла від розробки до виробництва. У вересні того ж року було укладено контракт на дрібносерійне виробництво.

На 2023 було заплановано досягнення початкової операційної готовності, але тепер воно відкладається на 4 роки.

Тоді ж стало відомо, що цю новітню ракету планують запускати з наземної пускової. Але ще було невідомо, яких саме змін потребуватиме ракета.

Уже в січні 2026 пройшли нові випробування ракети AARGM ER із бойовою стрільбою. Вони показали здатність польоту в умовах відсутності GPS. Схоже, проблеми, які були у 2025, вдалося подолати.

