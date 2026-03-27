В інших двох були відхилення у характеристиках, а під час одного з них спрацювала система безпеки на полігоні після пуску ракети. Про це пише Defense Express та FlightGlobal.
Що відомо про випробовування AGM-88G AARGM-ER?
AGM-88G AARGM-ER – це новітня американська високошвидкісна протирадіолокаційна ракета підвищеної дальності. А базовою моделлю AGM-88 HARM ЗСУ доволі ефективно ліквідовувала російську ППО.
Через заявлені проблеми з AGM-88G AARGM-ER у 2025 році довелося відкласти інші заплановані випробовування.
Управління з експлуатаційних випробувань та оцінки DOT&E заявило, що не буде проводити початкові операційні випробування та оцінку до набуття початкової операційної готовності. Попередньо йдеться про 2027 рік.
Проведення самих випробувань теж має труднощі. Причина у тому, що розширені можливості та збільшена дальність дії ракети AАRGM-ER не дозволять проводити тести через розміри випробувальних полігонів.
Аби їх повноцінно провести, потрібно координувати дії одразу на кількох полігонах.
Що ще відомо про розробку ARRGM-ER?
Контракт на розробку AАRGM-ER видали у 2018.
У серпні 2021 повідомили, що вона досягла рівня Milestone-C – перейшла від розробки до виробництва. У вересні того ж року було укладено контракт на дрібносерійне виробництво.
На 2023 було заплановано досягнення початкової операційної готовності, але тепер воно відкладається на 4 роки.
Тоді ж стало відомо, що цю новітню ракету планують запускати з наземної пускової. Але ще було невідомо, яких саме змін потребуватиме ракета.
Уже в січні 2026 пройшли нові випробування ракети AARGM ER із бойовою стрільбою. Вони показали здатність польоту в умовах відсутності GPS. Схоже, проблеми, які були у 2025, вдалося подолати.
Зброя на фронті: останні новини
Українська компанія DevDroid презентувала наземний роботизований комплекс Droid NW 40 з автоматичним гранатометом. Він підтримує шість типів зв'язку та забезпечує ураження цілей до 2 кілометрів з можливістю дистанційного керування через зашифрований інтернет-канал.
Тим часом Росія вдосконалює безпілотники "Герань", оснащуючи їх турбореактивними двигунами. Дрони-перехоплювачі наразі не можуть проти них боротися. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що Росія співпрацює з Китаєм, покращуючи власні безпілотники.