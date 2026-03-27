В других двух были отклонения в характеристиках, а во время одного из них сработала система безопасности на полигоне после пуска ракеты. Об этом пишет Defense Express и FlightGlobal.
Что известно об испытаниях AGM-88G AARGM-ER?
AGM-88G AARGM-ER – это новейшая американская высокоскоростная противорадиолокационная ракета повышенной дальности. А базовой моделью AGM-88 HARM ВСУ довольно эффективно ликвидировали российскую ПВО.
Из-за заявленных проблем с AGM-88G AARGM-ER в 2025 году пришлось отложить другие запланированные испытания.
Управление по эксплуатационным испытаниям и оценке DOT&E заявило, что не будет проводить начальные операционные испытания и оценку до приобретения начальной операционной готовности. Предварительно речь идет о 2027 году.
Проведение самих испытаний тоже имеет трудности. Причина в том, что расширенные возможности и увеличенная дальность действия ракеты AАRGM-ER не позволят проводить тесты из-за размеров испытательных полигонов.
Чтобы их полноценно провести, нужно координировать действия сразу на нескольких полигонах.
Что еще известно о разработке ARRGM-ER?
Контракт на разработку AАRGM-ER выдали в 2018.
В августе 2021 сообщили, что она достигла уровня Milestone-C – перешла от разработки к производству. В сентябре того же года был заключен контракт на мелкосерийное производство.
На 2023 было запланировано достижение начальной операционной готовности, но теперь оно откладывается на 4 года.
Тогда же стало известно, что эту новейшую ракету планируют запускать с наземной пусковой. Но еще было неизвестно, каких именно изменений потребует ракета.
Уже в январе 2026 прошли новые испытания ракеты AARGM ER с боевой стрельбой. Они показали способность полета в условиях отсутствия GPS. Похоже, проблемы, которые были в 2025, удалось преодолеть.
Украинская компания DevDroid презентовала наземный роботизированный комплекс Droid NW 40 с автоматическим гранатометом. Он поддерживает шесть типов связи и обеспечивает поражение целей до 2 километров с возможностью дистанционного управления через зашифрованный интернет-канал.
Между тем Россия совершенствует беспилотники "Герань", оснащая их турбореактивными двигателями. Дроны-перехватчики пока не могут против них бороться. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Россия сотрудничает с Китаем, улучшая собственные беспилотники.