Удар по заводу "Кремній Ел" у Брянську: Міноборони розповіло про ракети Storm Shadow

Українські сили ввечері 10 березня завдали нищівного удару ракетами Storm Shadow по російському заводу мікроелектроніки "Кремній Ел", що у Брянську. Внаслідок удару підприємство зазнало серйозних пошкоджень.

У Міністерстві оборони України розповіли, що відомо про цінність ракет Storm Shadow.

Що відомо про Storm Shadow?

У Міноборони наголосили, що уражений українськими військовими російський завод є ключовим у виробництві "високоточного" озброєння для армії ворога.

Завод спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які використовуються у сучасній зброї. Зокрема – у ракетах "Іскандер", дальність польоту яких становить до 500 кілометрів,

– додали у відомстві.

Тож нищівний удар ракетами Storm Shadow фактично знизив спроможності російських військ завдавати далекобійних ударів й тероризувати українське цивільне населення.

У Міноборони розповіли, що ракети франко-британського концерну створені для ураження добре укріплених стаціонарних об'єктів. Storm Shadow є високоточною далекобійною зброєю красу "повітря – земля".

Такі ракети запускаються з бойових літаків. У Повітряних силах України – це Су-24М. Дальність польоту ракети сягає приблизно 300 кілометрів, а її бойова частина має вагу близько 450 кілограмів. Під час польоту ракета рухається на дуже малій висоті – близько 30 – 40 метрів над землею зі швидкістю приблизно 1000 кілометрів за годину, що ускладнює її виявлення системами протиповітряної оборони ворога.

У відомстві виділили головні переваги Storm Shadow. Серед них – непомітність, оскільки ракета летить на гранично низькій висоті, оминає рельєф й залишається непоміченою ППО. Ще одна важлива характеристика – далекобійність. Ракети, які надходять в Україну, можуть бити цілі за 300 кілометрів.

Руйнівна сила у Storm Shadow чимала, що є ще однією перевагою. Бойова частина має подвійний заряд типу BROACH – перший пробиває бетонні укриття, броню, захисні споруди, а другий проникає у середину й завдає нищівного вибуху.

Крім того, важливою особливістю цієї ракети є висока ефективність. Storm Shadow працюють за принципом "вистрелив і забув", тобто після запуску вони самостійно прямують до цілі без додаткового керування. Ракета використовує GPS, інерціальну систему, а також порівнює місцевість із заздалегідь завантаженими картами. Також варто зауважити, що тепловізійна боєголовка самонаведення допомагає розпізнати ціль за збереженим зображенням. Завдяки такій системі наведення Storm Shadow відзначається дуже високою точністю ураження.

