США уже втратили понад 1000 ракет Tomahawk у війні з Іраном, – WSJ

Сполучені Штати витратили значну частину своїх боєприпасів під час війни з Іраном. Це спричинило занепокоєння серед частини американських чиновників щодо готовності країни до можливого конфлікту з Китаєм, зокрема у разі вторгнення на Тайвань.

Серед втрат, зокрема, й ракети Tomahawk. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Цікаво Трамп наказав знищувати будь-який човен, який буде мінувати Ормузьку протоку

Що відомо про втрати американців у Tomahawk у війні з Іраном?

За словами посадовців США, від початку війни 28 лютого американські сили використали понад 1 000 крилатих ракет великої дальності типу Tomahawk, а також від 1 500 до 2 000 ракет протиповітряної оборони, включно з Thaad, Patriot і Standard Missile.

Повне відновлення цих запасів може тривати до 6 років, що вже спричинило дискусії в адміністрації щодо коригування військових планів.

Водночас у Пентагоні наголошують, що США готуються до різних сценаріїв і наразі не бачать ознак неминучого конфлікту з Китаєм. Очікується, що лідер КНР Сі Цзіньпін проведе зустріч із президентом Дональдом Трампом у Пекіні найближчим часом.

Американська розвідка у березні оцінила, що Китай навряд чи розпочне війну проти Тайваню у 2027 році та не має чітких термінів об’єднання, хоча прагне встановити повний контроль над островом до 2049 року.

Частина високопосадовців відкидає твердження про зниження боєготовності США. Командувач американських сил у Тихоокеанському регіоні адмірал Семюел Папаро заявив у Конгресі, що війна з Іраном, навпаки, дає військовим цінний бойовий досвід.

Поки що я не бачу жодної реальної шкоди для нашої здатності стримувати Китай,

– сказав він.

У Білому домі також заперечили інформацію про критичне виснаження запасів.

"Вся передумова цієї історії є хибною. Сполучені Штати мають найпотужнішу армію у світі, повністю забезпечену достатньою кількістю зброї та боєприпасів", – сказала речниця Керолайн Левітт.

Водночас аналітики звертають увагу на швидке скорочення запасів. За оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень, використані в Ірані боєприпаси можуть становити близько 27% запасів Tomahawk, понад 80% перехоплювачів Thaad і більш як дві третини ракет Patriot.

Підуть роки, перш ніж ми зможемо відновити ці запаси,

– зазначив радник центру Марк Кансьян.

У Пентагоні вже працюють над збільшенням виробництва боєприпасів та закликають оборонні компанії нарощувати потужності. Адміністрація також просить Конгрес виділити 350 мільярдів доларів на поповнення арсеналу у бюджеті на 2027 рік.

Попри це, президент Дональд Трамп раніше заявляв, що США мають "практично необмежений запас боєприпасів середнього та верхнього рівня".

До речі, голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк в ефірі 24 Каналу пояснив, що Дональд Трамп опинився в часовій пастці та не може довго тягнути війну в Ірані. На думку експерта, у Тегерані це розуміють і використовують паузи в переговорах на свою користь.

Наскільки відчутний дефіцит зброї у США через війну з Іраном?