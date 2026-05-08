Росія планує виробити понад 7 мільйонів FPV-дронів у 2026 році, – Сирський

Країна-агресорка продовжує розвивати технології безпілотних систем, постачати до війська ударні дрони з турбореактивними двигунами й розгортати нові підрозділи для протистояння українським БпЛА. Окрім того, противник має план зі створення більш ніж 7 мільйонів FPV-дронів лише за поточний 2026-й рік.

Про таке після заслуханої доповіді воєнної розвідки повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Що відомо про розвиток технологій БпЛА в Росії?

У 2026 році противник планує виготовити близько 7,3 мільйона FPV-дронів, а також майже 7,8 мільйона бойових частин для безпілотників різних типів. Крім того, окупанти збільшують постачання у війська ударних БпЛА з турбореактивними двигунами.

До слова, військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан пояснив 24 Каналу, що реактивні безпілотники становлять серйозну загрозу через високу швидкість польоту, однак їх можна виявляти за тепловим слідом.

Українська сторона фіксує зміни й наміри окупантів, аналізує їх і враховує у власному військовому плануванні. Водночас, як зазначив Сирський, Росія у терміновому порядку, поза межами затверджених програм, формує додаткові підрозділи для боротьби з українськими дронами – йдеться про 4 нові полки, 24 дивізіони та 162 батареї.

Також противник посилює багаторівневу систему ППО навколо Москви та Краснодарського краю. Фактично ворожа армія активно розширює свої сили безпілотних систем, багато в чому переймаючи українські технічні, тактичні та організаційні підходи.

Цікаво! Російські спецслужби намагалися отримати секретну інформацію від компанії TechEx. Так, агенти ворога навіть встановили "прослушку" в кабінеті головного інженера, однак українські спецслужби зірвали операцію. Для дезорієнтації ворога йому передали неправдиві дані, що дозволило уникнути витоку важливої інформації.

Попри всі виклики, ми продовжуємо утримувати ініціативу та задавати темп. Наша перевага у FPV-дронах зростає,

– наголосив Сирський.

Чим відповідають українські дрони?

Як зазначає головнокоамндувач ЗСУ, починаючи з грудня, уже п'ятий місяць поспіль підрозділи безпілотних систем Сил оборони України ліквідовують більше окупантів, ніж Росія встигає мобілізувати.

Лише за квітень українські безпілотні комплекси виконали майже 357 тисяч бойових завдань. Зокрема під українським вогнем опинилося понад 160,7 тисячі підтверджених цілей.

Тим часом у Росії дедалі частіше визнають, що наші дрони здатні долітати до їхнього глибокого тилу. Через це окупанти посилюють систему ППО й остерігаються атаки безпілотників на 9 травня.

Важливою є перевага і в аспекті розвитку дронів-перехоплювачів. Зокрема, безпілотники моделі P1-SUN знищили 5 російських БпЛА типу "Гербера", які несли FPV-дрони.

Російські міста не сплять через атаки безпілотників: які останні новини?

8 травня Росія опинилася під масштабною атакою дронів і ракет. Вибухи та пожежі зафіксували, зокрема, у Ярославлі та Ростові. У Ростові пошкоджень зазнало підприємство "Ростовагропромзапчастина", а в Ярославлі спалахнув нафтопереробний завод "Славнафта-ЯНОС".

Після удару безпілотника по будівлі "Аеронавігації" в Ростові-на-Дону на півдні Росії тимчасово призупинили роботу 13 аеропортів. Авіакомпанії змушені терміново змінювати графіки рейсів.

Також дрони атакували нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" у Пермі. Після удару на підприємстві виникла пожежа, персонал евакуювали.