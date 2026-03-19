Модернізували і тестують: авіаексперт оцінив загрози від нових "Ланцетів" для Києва

У центрі Києва після атаки 16 березня знайшли уламки "Ланцета", хоча такі дрони не призначені для ударів по столиці з такої відстані. Росія, ймовірно, перевірила іншу технічну схему і спробувала показати, що може діставати Київ новим способом.

Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу сказав, що ворог міг використати "Шахеди" як платформи для перенесення "Ланцетів" або їхніх елементів. За його словами, це була спроба протестувати нову модель атаки і створити психологічний ефект.

Дивіться також Долітають аж на Захід: що таке Mesh-мережа, яку дрони РФ використовують для атак

Для чого Росія тестує такі удари по Києву?

Сам "Ланцет" не є зброєю, яка має регулярно бити по Києву, його робоча дистанція значно менша, і найбільшу небезпеку він становить для прифронтових та прикордонних районів, де може бити по техніці, позиціях і особовому складу. Для складних цілей у глибині країни цього дрона самого по собі недостатньо.

Він може вибивати будь-які наші позиції або нашу техніку на відстані до 70 кілометрів. Тому це більше загроза для прифронтових і прикордонних місць,

– пояснив Храпчинський.

Росіяни водночас постійно пробують нові комбінації для своїх ударних засобів. Вони підбирають додаткове навантаження для "Шахедів", комбінують різні типи ураження і шукають варіант, який дасть змогу не просто долетіти, а вибити українську протиповітряну оборону, мобільно-вогневі групи або інші елементи, що заважають атаці.

Основна мета ворога – знайти вихід для того, щоб перервати протиповітряну оборону. Коли в повітрі знаходиться "Шахед", який несе додаткові елементи, вони можуть бути використані для знищення або систем протиповітряної оборони, або мобільно-вогневих груп,

– наголосив авіаексперт.

Тому епізод у центрі Києва він сприймає як тест такої моделі, а не як доказ того, що столицю вже почнуть регулярно обстрілювати "Ланцетами".

Нагадаємо: вранці 16 березня Росія атакувала Київ безпілотниками, а уламки впали у Шевченківському, Солом'янському та Святошинському районах. Уламки одного з дронів упали біля Монумента Незалежності, стела не постраждала, жертв і поранених не було.

Поява уламків "Ланцета" в центрі столиці мала дати не стільки новий військовий результат, скільки потрібне враження. Росіянам важливо показати, ніби вони вже можуть бити по Києву ще одним типом дронів і що в них є "нова зброя", яка долає сотні кілометрів.

Наслідки на Хрещатику знову символізують те, що вони хочуть показати, ніби можуть усе і що їхня зброя може суттєво вплинути на можливості нанесення ударів по території України,

– сказав Храпчинський.

При цьому найбільшою проблемою для Києва він назвав не такі епізоди, а зовсім інший тип озброєння. Саме балістика лишається найскладнішою ціллю, бо у світі просто не вистачає ракет-перехоплювачів у потрібній кількості.

Поки що найбільша загроза для Києва – це лише балістичні ракети. Все решта можна подолати, але треба правильно будувати протидію,

– наголосив авіаексперт.

Держава вже просуває рішення, які дозволяють приватним компаніям закуповувати частину обладнання для захисту і формувати мобільно-вогневі групи. Саме такі кроки можуть дати швидший результат, але тут важливо не затягувати, бо Росія постійно тестує нові варіанти для обходу української ППО.

Що відомо про атаку на Київ з уламками "Ланцета":