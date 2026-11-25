Генриус Дандзбергс из Латвии в 16 лет основал оборонный стартап Polemos Industries и привлек 500 тысяч долларов от американского Y Combinator. Компания намерена создать недорогие высокоточные ракеты, способные действовать в условиях радиоэлектронной борьбы. Первый прототип предприниматель планирует представить уже в декабре 2026 года.

Шестнадцатилетний Генриус Дандзбергс бросил школу, чтобы заняться разработкой нового ракетного вооружения. Как сообщает WIRED, в сентябре 2026 года его стартап Polemos Industries был принят в осеннюю программу Y Combinator, которая инвестирует в молодые технологические компании. Разработчик хочет создать ракету, которая будет сочетать в себе точность дорогостоящего военного вооружения с доступностью массовых беспилотников.

От школьных экспериментов до ракетного стартапа

Дандзбергс родился в Латвии, но детство провел в разных странах. Впоследствии он учился в экспериментальной школе Astra Nova, связанной с образовательными проектами Илона Маска, где увлекся авиацией и инженерией.

Еще подростком он создавал роботизированные устройства, бионическую руку, системы для моделей ракет и компоненты автономных дронов.

По словам предпринимателя, полномасштабное вторжение России в Украину существенно повлияло на его планы. Латвия граничит с Россией, и будущий разработчик решил сосредоточиться на оборонных технологиях.

В апреле 2026 года он победил на технологическом хакатоне в Лондоне, где вместе с двумя разработчиками создал систему искусственного интеллекта для проектирования электронных плат. Впоследствии Дандзбергс решил самостоятельно основать оборонный стартап.

Партнер Y Combinator Харж Таггар признал в беседе с WIRED, что возраст основателя вызвал вопросы даже у инвесторов. Однако перспективность идеи убедила акселератор принять проект.

Какими будут ракеты Polemos Industries

Основная идея стартапа заключается в создании небольших баллистических ракет с наведением с помощью искусственного интеллекта.

На официальной странице Polemos Industries поясняют, что пусковые установки планируют объединить в одну сеть с разведывательными беспилотниками. Дрон находит цель, передает ее координаты, а ближайшая установка запускает ракету.

Искусственный интеллект должен обеспечивать наведение, в частности на завершающем участке полета. Разработчики также обещают устойчивость к радиоэлектронным помехам и возможность массового производства.

По замыслу Дандзбергса, такие ракеты должны занять нишу между дешевыми FPV-дронами, имеющими ограниченную боевую нагрузку, и значительно более дорогими ракетными комплексами.

Похожее направление развивают и в Украине. Как Как ранее сообщал "Милитари 24", украинские компании уже работают над ракетами с искусственным интеллектом, в частности над системами автономного наведения.

Однако Polemos Industries пока не раскрыла дальность своих ракет, массу боевой части, ожидаемую цену и точность поражения. Устойчивость к РЭБ также остается заявленной целью, а не подтвержденной характеристикой.

Почему инвесторы выделили 500 тысяч долларов

Самое интересное, что Polemos Industries привлекла инвестиции еще до появления готовой ракеты.

По словам Дандзбергса, компания уже разработала программное обеспечение для наведения и приступила к проектированию конструкции. Он надеется продемонстрировать первый прототип до завершения программы Y Combinator в декабре 2026 года.

При этом 500 тысяч долларов не являются грантом за успешные испытания. Это стандартная инвестиция Y Combinator для стартапов, принятых в акселератор, в обмен на долю в компании и будущие инвестиционные права.

Том Карако, руководитель ракетного направления американского аналитического центра CSIS, в комментарии WIRED предупредил, что удешевление ракет обычно требует компромиссов. Производителям приходится выбирать между дальностью, массой боевой нагрузки и надежностью.

Для Украины вопрос доступности ракетного вооружения также становится все более актуальным. "Милитари 24" ранее анализировал перспективы создания более дешевых ракет-перехватчиков, ведь тратить дорогие боеприпасы на многочисленные дешевые воздушные цели экономически невыгодно.

Однако разработка Polemos предназначена для нанесения ударов по наземным объектам, а не для перехвата воздушных целей.

Пока компания не продемонстрировала рабочий прототип и результаты испытаний, оценить конкурентоспособность ее ракет невозможно.