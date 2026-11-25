Adv

Шістнадцятирічний Генрійс Дандзбергс залишив школу, щоб зайнятися розробкою нового ракетного озброєння. Як розповідає WIRED, у вересні 2026 року його стартап Polemos Industries прийняли до осінньої програми Y Combinator, який інвестує в молоді технологічні компанії. Розробник хоче створити ракету, яка поєднуватиме точність дорогого військового озброєння з доступністю масових безпілотників.

Від шкільних експериментів до ракетного стартапу

Дандзбергс народився в Латвії, але дитинство провів у різних країнах. Згодом навчався в експериментальній школі Astra Nova, пов'язаній з освітніми проєктами Ілона Маска, де захопився авіацією та інженерією.

Ще підлітком він створював роботизовані пристрої, біонічну руку, системи для моделей ракет та компоненти автономних дронів.

За словами підприємця, повномасштабне вторгнення Росії в Україну суттєво вплинуло на його плани. Латвія межує з Росією, і майбутній розробник вирішив зосередитися на оборонних технологіях.

У квітні 2026 року він переміг на технологічному хакатоні в Лондоні, де разом із двома розробниками створив систему штучного інтелекту для проєктування електронних плат. Згодом Дандзбергс вирішив самостійно заснувати оборонний стартап.

Партнер Y Combinator Харж Таггар визнав у розмові з WIRED, що вік засновника викликав запитання навіть в інвесторів. Однак перспективність ідеї переконала акселератор прийняти проєкт.

Якими будуть ракети Polemos Industries

Головна ідея стартапу полягає у створенні невеликих балістичних ракет із наведенням за допомогою штучного інтелекту.

На офіційній сторінці Polemos Industries пояснюють, що пускові установки планують об'єднати в одну мережу з розвідувальними безпілотниками. Дрон знаходить ціль, передає її координати, а найближча установка запускає ракету.

Штучний інтелект має забезпечувати наведення, зокрема на завершальній ділянці польоту. Розробники також обіцяють стійкість до радіоелектронних перешкод і можливість масового виробництва.

За задумом Дандзбергса, такі ракети повинні зайняти нішу між дешевими FPV-дронами, які мають обмежене бойове навантаження, та значно дорожчими ракетними комплексами.

Схожий напрям розвивають і в Україні. Як раніше писав Мілітарі 24, українські компанії вже працюють над ракетами зі штучним інтелектом, зокрема над системами автономного наведення.

Однак Polemos Industries поки не розкрила дальності своїх ракет, маси бойової частини, очікуваної ціни та точності ураження. Стійкість до РЕБ також залишається заявленою метою, а не підтвердженою характеристикою.

За що інвестори дали 500 тисяч доларів

Найцікавіше, що Polemos Industries залучила інвестиції ще до появи готової ракети.

За словами Дандзбергса, компанія вже розробила програмне забезпечення для наведення та розпочала проєктування конструкції. Показати перший прототип він сподівається до завершення програми Y Combinator у грудні 2026 року.

При цьому 500 тисяч доларів не є грантом за успішне випробування. Це стандартна інвестиція Y Combinator для стартапів, прийнятих до акселератора, в обмін на частку в компанії та майбутні інвестиційні права.

Том Карако, керівник ракетного напряму американського аналітичного центру CSIS, у коментарі WIRED застеріг, що здешевлення ракет зазвичай вимагає компромісів. Виробникам доводиться обирати між дальністю, масою бойового навантаження та надійністю.

Для України питання доступності ракетного озброєння також стає дедалі актуальнішим. Мілітарі 24 раніше аналізував перспективи створення дешевших ракет-перехоплювачів, адже витрачати дорогі боєприпаси на численні дешеві повітряні цілі економічно невигідно.

Проте розробка Polemos призначена для ударів по наземних об'єктах, а не для перехоплення повітряних цілей.

Поки компанія не продемонструвала робочий прототип і результати випробувань, оцінити конкурентоспроможність її ракет неможливо.