ВСУ могли впервые применить новейшие американские ракеты ERAM: на что они способны

Вооруженные Силы Украины могли впервые применить новейшие американские ракеты ERAM. Вероятно, происходит испытание, то есть боевое применение с учетом того, что эта ракета может нести примерно 45 килограмм боевой нагрузки.

Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский, отметив, что эти ракеты специально делали под заказ для Сил обороны. Для американцев передача такого оружия для Украины очень выгодна.

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На что способны американские ракеты ERAM?

Авиаэксперт объяснил, что здесь говорится о ракетах AGM-188A проекта ERAM. Ранее также было известно о AGM-158 – это дальнобойная ракета JASSM, которая работает на расстоянии более 900 километров, а экспортный вариант на 400 километров.

Перед инженерами была задача создать средство поражения, то есть ракету, для Сил обороны, который можно будет имплементировать на самолеты F-16 для применения на расстоянии 400 – 460 километров.

Поэтому эту ракету можно использовать для ударов по позициям российских систем противовоздушной обороны, которые стоят на ВОТ или на территории близкой к границе Украины, куда можно безопасно долететь, например, на F-16 и запустить ее по территории России,

– сказал он.

Храпчинский также заметил, что у Украины есть прямой запрет от Соединенных Штатов на использование большого количества различных видов вооружений по территории России. Однако, вероятно, с тех пор, когда мы начали применять собственные разработки, США начали видеть в этом определенную конкуренцию. Поэтому сейчас американцы активнее предоставляют нам возможность использовать свои средства поражения или предлагают свои решения.

"То есть мы говорим о том, что Соединенные Штаты видят конкуренцию в оборонной сфере, и, соответственно, начинают более активно действовать. Это может быть положительно для нас, потому что мы сможем получать больше интересных решений", – отметил авиационный эксперт.

По его словам, мы давно просили AGM-158 для применения по территории России. Ведь при правильном пуске этой ракеты (когда есть высокий пуск и определенные технологические решения) можно применить ее на расстояние до 900 километров.

Добавим, что в августе прошлого года, по сообщению СМИ, США согласовали продажу Украине 3 350 авиационных ракет ERAM. Известно, что эти ракеты достаточно устойчивы к так называемым классическим средствам радиоэлектронной борьбы.