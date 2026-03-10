Укр Рус
10 марта, 22:00
2

Зеленский четко ответил, реально ли создать в Украине антибаллистическую ракету

София Рожик
Основні тези
  • Президент Зеленский заявил, что Украина может создать ракету для сбивания российской баллистики, но нужны лицензии от США.
  • Он обсуждал этот вопрос с администрацией США и партнерами.

Президент Зеленский заявил, что создать в Украине ракету, способную сбивать российскую баллистику, реально. Но для этого нужно лишь одно –лицензии от США.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами 10 марта.

Что сказал Зеленский об антибаллистической ракете?

Зеленский рассказал, что вопрос создания антибаллистической ракеты он проговаривал с бывшей и нынешней администрацией США, с производителями, партнерами, чтобы те помогли с руководством НАТО.

Пока что лицензии мы не получили,
– констатировал президент.

В то же время он выразил уверенность, что Украина с той индустрией, которую построили во время войны, с технологиями и украинскими инженерами, могла бы очень быстро производить большое количество ракет. Кроме того, могла бы обеспечить не только себя, но и всю Европу.

