Более 2000 единиц и 1,5 миллиарда гривен экономии: АОЗ ДОТ впервые законтрактовало багги

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Каковы подробности?

Закупку провели по упрощенной процедуре в системе Prozorro, разделив ее на 11 отдельных лотов. Почти весь заказанный транспорт поставщики обязаны передать до декабря 2026 года.

Военные получат полноприводные машины с возможностью переключения колесной формулы 4х4 и шинами повышенной проходимости.

Экономия по итогам тендера составила около 1,5 млрд грн. Таким образом, благодаря тендерным процедурам мы более эффективно используем ресурсы, направляя сэкономленные средства на другие нужды нашей армии– заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник.

Задачи для быстрых и мобильных машин

Легкий мобильный транспорт предназначен для передвижения по бездорожью там, где тяжелая техника застревает или слишком заметна для противника. Машины будут использоваться медиками для эвакуации раненых вплотную к позициям благодаря плавному ходу.

Кроме того, багги будут задействованы для доставки боеприпасов, провизии, топлива и снаряжения на отдаленные рубежи. Маневренные автомобили также обеспечат бесшумное патрулирование, ведение разведки и быструю переброску пехоты и экипажей беспилотников.

Конкуренция производителей снижает затраты

Разделение заказа на отдельные части позволило привлечь более широкий круг участников и выбрать экономически наиболее выгодные предложения на торгах.

Наша задача – обеспечивать вооруженные силы необходимой техникой и в то же время эффективно использовать бюджетные средства. Для этого важно развивать конкуренцию между поставщиками, создавать условия для участия различных производителей и получать наиболее выгодные предложения по результатам торгов– говорит врио директора АОЗ ДОТ Артем Романюков.

Напомним, Министерство обороны Украины постепенно внедряет конкурентные тендерные процедуры в оборонных закупках для повышения их прозрачности и эффективного использования бюджета.

Кстати, ранее мы писали о том, что Украина сможет закупать вооружение, боеприпасы и военную технику через централизованное закупочное агентство НАТО NSPA. Такое сотрудничество позволит ускорить поставки необходимых ресурсов и сократить расходы благодаря закупкам большими партиями.