Об открытии нового формата сотрудничества в сфере обороны сообщает Financial Times. Интеграция сблизит украинскую оборонную промышленность с западными союзниками и предоставит официальному Киеву дополнительный канал поставок вместо исключительно двусторонних переговоров.

Что даст партнерство с NSPA

Сотрудничество с Агентством НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) поможет объединить ресурсы и заказывать необходимую продукцию большими партиями.

Это дает Украине возможность получить доступ к более структурированной системе и воспользоваться широким спектром возможностей, которые мы предлагаем: экспертизу в области закупок, услуги поддержки и доступ к налаженной промышленной базе,

– заявила директор по поддержке операций в Агентстве НАТО по поддержке и закупкам Жаклин Борсбум.

По ее словам, именно благодаря эффекту масштаба удастся добиться существенной экономии и ускорить логистику. Например, Украина сможет поручить альянсу централизованно закупить сразу 30 тысяч комплектов униформы или другого снаряжения.

На прошлой неделе представители NSPA организовали в Киеве специальную встречу, на которую пригласили около 150 украинских предприятий. Производителям подробно объяснили шаги для регистрации в качестве официальных поставщиков, что позволит им принимать непосредственное участие в тендерах на заключение контрактов для нужд обороны.

Новый механизм закупок появился на фоне сложностей с поступлением помощи. Президент Владимир Зеленский констатировал, что на уровне Министерства обороны США наблюдается задержка в передаче необходимых фронту ресурсов.

Со своей стороны, госсекретарь Марко Рубио признал, что могут возникать задержки с поставками ракет-перехватчиков из-за большой очереди среди партнеров Вашингтона на этот тип вооружения. Он также заявил, что сегодня Украины не существовало бы, если бы не помощь США.