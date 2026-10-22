Про відкриття нового формату оборонної співпраці повідомляє Financial Times. Інтеграція наблизить українську оборонну промисловість до західних союзників та надасть офіційному Києву додатковий канал постачання замість виключно двосторонніх переговорів.

Що дасть партнерство з NSPA

Співпраця з Агентством НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) допоможе об'єднати ресурси та замовляти необхідну продукцію великими партіями.

Це надає Україні можливість отримати доступ до більш структурованої системи та скористатися широким спектром можливостей, які ми пропонуємо: експертизу в галузі закупівель, послуги підтримки та доступ до налагодженої промислової бази,

– заявила директорка з підтримки операцій в Агентстві НАТО з підтримки та закупівель Жаклін Борсбум.

За її словами, саме завдяки ефекту масштабу вдасться досягти суттєвої економії та пришвидшити логістику. Як приклад, Україна зможе доручити альянсу централізовано придбати одразу 30 тисяч комплектів уніформи чи іншого спорядження.

Минулого тижня представники NSPA організували в Києві спеціальну зустріч, куди запросили близько 150 українських підприємств. Виробникам детально пояснили кроки для реєстрації як офіційних постачальників, що дозволить їм брати безпосередню участь у тендерах на укладення контрактів для потреб оборони.

Новий закупівельний механізм з'явився на тлі складнощів із надходженням допомоги. Президент Володимир Зеленський констатував, що на рівні Міністерства оборони США відбувається затримка у передачі необхідних фронту ресурсів.

Зі свого боку держсекретар Марко Рубіо визнав, що можуть відбуватися затримки ракет-перехоплювачів через велику чергу серед партнерів Вашингтона на цей тип озброєння. Він також заявив, що сьогодні України не існувало б, якби не допомога Штатів.