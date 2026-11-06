Понад 2000 одиниць та 1,5 мільярда гривень економії: АОЗ ДОТ уперше законтрактувала багі

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Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Які подробиці?

Закупівлю провели за спрощеною процедурою в системі Prozorro, розділивши її на 11 окремих лотів. Майже весь законтрактований транспорт постачальники зобов'язані передати до грудня 2026 року.

Військові отримають повнопривідні машини з можливістю перемикання колісної формули 4х4 та шинами підвищеної прохідності.

Економія за підсумками тендеру становила близько 1,5 млрд грн. Таким чином, завдяки тендерним процедурам ми ефективніше використовуємо ресурси, спрямовуючи зекономлені кошти на інші потреби нашого війська– заступник Міністра оборони України Мстислав Банік.

Завдання для швидких і мобільних машин

Легкий мобільний транспорт призначений для пересування бездоріжжям там, де важка техніка застрягає або є занадто помітною для противника. Машини застосовуватимуть медики для евакуації поранених упритул до позицій завдяки м'якому ходу.

Крім того, багі залучатимуть до підвезення боєприпасів, провізії, пального та спорядження на віддалені рубежі. Маневрені авто також забезпечать тихе патрулювання, ведення розвідки та швидке перекидання піхоти й екіпажів безпілотників.

Конкуренція виробників знижує витрати

Розподіл замовлення на окремі частини дозволив залучити ширше коло учасників і вибрати економічно найвигідніші пропозиції на торгах.

Наше завдання – забезпечувати військо необхідною технікою та водночас ефективно використовувати бюджетні кошти. Для цього важливо розвивати конкуренцію між постачальниками, створювати умови для участі різних виробників і отримувати найвигідніші пропозиції за результатами торгів– т. в. о. директора АОЗ ДОТ Артем Романюков.

Нагадаємо, Міністерство оборони України поступово впроваджує конкурентні тендерні процедури в оборонних закупівлях для підвищення їхньої прозорості та ефективного використання бюджету.

До речі, раніше ми писали про те, що Україна зможе закуповувати озброєння, боєприпаси та військову техніку через централізоване закупівельне агентство НАТО NSPA. Така співпраця дасть змогу пришвидшити постачання необхідних ресурсів і скоротити витрати завдяки закупівлям великими партіями.