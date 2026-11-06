Более 2000 единиц и 1,5 миллиарда гривен экономии: АОЗ ДОТ впервые законтрактовало багги

Агентство оборонных закупок ДОТ впервые законтрактовало более 2 000 багги для Сил обороны. Благодаря конкурентным торгам государству удалось сэкономить около 1,5 миллиарда гривен бюджетных средств.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Каковы подробности?

Закупку провели по упрощенной процедуре в системе Prozorro, разделив ее на 11 отдельных лотов. Почти весь заказанный транспорт поставщики обязаны передать до декабря 2026 года.

Военные получат полноприводные машины с возможностью переключения колесной формулы 4х4 и шинами повышенной проходимости.

Экономия по итогам тендера составила около 1,5 млрд грн. Таким образом, благодаря тендерным процедурам мы более эффективно используем ресурсы, направляя сэкономленные средства на другие нужды нашей армии,

– заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник.

Задачи для быстрых и мобильных машин

Легкий мобильный транспорт предназначен для передвижения по бездорожью там, где тяжелая техника застревает или слишком заметна для противника. Машины будут использоваться медиками для эвакуации раненых вплотную к позициям благодаря плавному ходу.

Кроме того, багги будут задействованы для доставки боеприпасов, провизии, топлива и снаряжения на отдаленные рубежи. Маневренные автомобили также обеспечат бесшумное патрулирование, ведение разведки и быструю переброску пехоты и экипажей беспилотников.

Конкуренция производителей снижает затраты

Разделение заказа на отдельные части позволило привлечь более широкий круг участников и выбрать экономически наиболее выгодные предложения на торгах.

Наша задача – обеспечивать вооруженные силы необходимой техникой и в то же время эффективно использовать бюджетные средства. Для этого важно развивать конкуренцию между поставщиками, создавать условия для участия различных производителей и получать наиболее выгодные предложения по результатам торгов,

– говорит врио директора АОЗ ДОТ Артем Романюков.

Напомним, Министерство обороны Украины постепенно внедряет конкурентные тендерные процедуры в оборонных закупках для повышения их прозрачности и эффективного использования бюджета.

Кстати, ранее мы писали о том, что Украина сможет закупать вооружение, боеприпасы и военную технику через централизованное закупочное агентство НАТО NSPA. Такое сотрудничество позволит ускорить поставки необходимых ресурсов и сократить расходы благодаря закупкам большими партиями.