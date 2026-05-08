Украинская армия входит в четверку лучших в Европе, МИД Финляндии

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен высоко оценила украинскую армию. Также она заявила, что НАТО сейчас является сильным как никогда.

Своим видением геополитической ситуации в Европе глава финского МИД поделилась с немецким ZDF Heute.

Что Финляндия сказала об украинской армии?

Министр иностранных дел Финляндии считает, что Украина является одной из четырех действительно надежных армий в Европе. Также политик высоко оценила вооруженные силы Турции, Польши и собственной страны.

Украина должна быть интегрирована в НАТО как можно скорее,

– заявила Элина Валтонен.

Она считает, что президент США Дональд Трамп также может отказаться от своей оппозиции относительно вступления Украины в НАТО. Валтонен допускает такую вероятность, потому что Трамп склонен вести переговоры.

Обратите внимание! Бывший председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью 24 Каналу рассказал, что Украина может гордиться своими достижениями. Технологически украинцы решили ряд проблем. В частности, дальность действия дронов, а также управление ими на больших расстояниях. По мнению эксперта, это впечатляющее достижение. Он призывает Запад продолжать помогать Украине, ведь это и в их интересах. Бауэр отметил, что помощь Украине – это не благотворительность, а инвестиция в безопасность Европы.

Что еще заявила глава МИД Финляндии?

Валтонен назвала две вещи, которых Германия может поучиться у Финляндии.

Во-первых, люди действительно должны выступить не только за свою страну, но и за общие ценности и за Европу. Я думаю, что в Германии это существует,

– сказала министр иностранных дел.

Вторым пунктом она назвала конкретные навыки в военной сфере, а также в гражданской защите. Политик заявила, что Финляндия, которая имеет много десятилетий опыта, с радостью поделится ими с союзником.

Также глава финского МИД не волнуется из-за того, что президент США Дональд Трамп в последнее время все чаще ставит под сомнение НАТО. Политик считает, что это не дестабилизирует Североатлантический альянс, который, по ее мнению, сейчас сильнее, чем когда-либо.

Причиной этого, по мнению Валтонен, является вступление Финляндии и Швеции. Это предоставило НАТО дополнительные возможности, особенно, в регионе Балтийского моря и арктическом секторе. Также в пользу силы НАТО говорит то, что европейцы решили гораздо больше инвестировать в собственную оборону. Министр также считает, что США достаточно вовлечены в военный сектор альянса.

Напомним, что в апреле 2023 года Финляндия вступила в НАТО в ответ на российское нападение на Украину. Такое же решение приняла и соседняя Швеция.

