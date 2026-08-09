США могут разрешить Турции передать Украине оружие на сумму 280 миллионов долларов

Госдепартамент США сообщил Конгрессу о возможной передаче Украине американского вооружения из турецких запасов на сумму около 280 миллионов долларов.

Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

Что известно о новом пакете помощи?

В Госдепартаменте отметили, что речь идет, в частности, о 12 пусковых установках M270 MLRS, 70 ракетах ATACMS и тысячах реактивных и артиллерийских снарядов.

Поскольку оружие произведено в США, для его передачи Украине требуется разрешение Вашингтона. Так Госдеп направил Конгрессу в начале августа.

У законодателей есть 15 дней, чтобы заблокировать сделку. Если Палата представителей и Сенат не примут совместную резолюцию, разрешение вступит в силу автоматически.

В США отмечают, что передача соответствует американским интересам в области безопасности. Для Турции это также возможность избавиться от части устаревшего вооружения и направить ресурсы на модернизацию.

Другие новости о военной помощи Украине

Сербия поддержит украинскую энергетику, выделив на эти цели два миллиона евро. Страны также обсудили совместные экономические и логистические проекты.

Украина может получить небольшую ракету CM-70. Эта ракета поможет бороться с реактивными дронами россиян. Антидроновую ракету Spear производит канадская компания North Vector Dynamics (NVD).

Правительство Финляндии приняло решение не поставлять украинской армии ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. В Хельсинки объясняют такой шаг необходимостью заботиться о собственных национальных интересах и сохранении обороноспособности.