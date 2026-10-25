Для нанесения удара по российскому Липецку были задействованы неизвестные БПЛА: что показали обломки

Остатки одного из беспилотников позже опубликовали местные жители.

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Что известно о загадочных беспилотниках?

Атака произошла вечером 24 октября. Около 23:30 по местному времени жители города сообщали о серии взрывов и работе противовоздушной обороны.

Судя по размерам обломков, беспилотники могли использоваться в качестве приманки, чтобы перегрузить российскую ПВО или выявить позиции противовоздушной обороны. В то же время это лишь предположение, а точный тип аппаратов не установлен.

Липецк подвергся атаке неизвестных беспилотников / РосСМИ

Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Также не поступало подтверждений о поражении промышленных или военных объектов в городе.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что обломки сбитого беспилотника упали на автомобильную стоянку на улице Бунина. Из-за этого возник пожар, охвативший несколько автомобилей.

Напомним, партизанское движение "АТЕШ" также заявило о диверсию в российском Липецке, в результате которой якобы была уничтожена военная башня связи. Объект обеспечивал передачу данных и координацию подразделений российской армии вблизи стратегических военных объектов.

Башня поддерживала связь с 924-м центром боевого применения и переподготовки личного состава беспилотной авиации. Также в зоне ее действия расположены военный аэродром "Липецк" и 260-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления России.

Уничтожение башни могло вызвать перебои в передаче информации и нарушить связь между российскими подразделениями. Подобные объекты используются для обеспечения основных и резервных каналов военной связи.