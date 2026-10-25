Для удару по російському Липецьку застосували невідомі БпЛА: що показали уламки

Уламки одного з безпілотників згодом опублікували місцеві жителі.

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Що відомо про загадкові безпілотники?

Атака відбулася ввечері 24 жовтня. Близько 23:30 за місцевим часом жителі міста повідомляли про серію вибухів і роботу протиповітряної оборони.

Судячи з розмірів уламків, безпілотники могли використовувати як приманки, щоб перевантажити російську ППО або виявити позиції протиповітряної оборони. Водночас це лише припущення, а точний тип апаратів не встановлений.

Липецьк атакували невідомі безпілотники / РосЗМІ

Загиблих і постраждалих унаслідок атаки немає. Також не надходило підтверджень про ураження промислових або військових об'єктів у місті.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив, що уламки збитого безпілотника впали на автомобільну стоянку на вулиці Буніна. Через це виникла пожежа, яка охопила кілька автомобілів.

Нагадаємо, партизанський рух "АТЕШ" також заявив про диверсію в російському Липецьку, внаслідок якої нібито знищили військову вежу зв'язку. Об'єкт забезпечував передавання даних і координацію підрозділів російської армії поблизу стратегічних військових об'єктів.

Вежа підтримувала зв'язок із 924-м центром бойового застосування та перенавчання особового складу безпілотної авіації. Також у зоні її дії розташовані військовий аеродром "Липецьк" і 260-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Росії.

Знищення вежі могло спричинити перебої в передаванні інформації та порушити зв'язок між російськими підрозділами. Подібні об'єкти використовують для забезпечення основних і резервних каналів військового зв'язку.