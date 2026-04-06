"Воруют технологии и уничтожают физически": как Россия охотится на украинскую оборонку – интервью с производителем дронов

Российские спецслужбы пытались добраться до секретных данных украинской оборонной компании TechEx – в частности, о производстве перехватчика Striker Mini и линейке оптоволоконных дронов Stalker. По данным компании, агентуру врага разоблачили благодаря работе украинских спецслужб, которые заблаговременно предупредили производителя об угрозе.

Ситуация оказалась показательной не только для одной компании, а для всей отрасли. Ведь речь шла о конструкторской документации, логистике, цепи поставок, данных о партнерах и даже о подразделениях Сил обороны, которые используют продукцию TechEx. Именно поэтому в TechEx отмечают, что в современной войне информационная безопасность стала такой же важной, как темпы производства и качество самой техники.

Этот случай и стал поводом для разговора 24 Канала с представителем TechEx, имя и должность которого из соображений безопасности не разглашаем, – о том, как оборонные производители живут под постоянным давлением – между обстрелами, кибератаками, попытками вербовки и утечками данных.

Читайте также Спецслужбы России пытались похитить секретные технологии оборонной компании TechEx

Обстрелы, диверсии и кадровый голод: какие угрозы для оборонки?

Представитель TechEx в разговоре отметил, что для оборонной индустрии сейчас самыми опасными остаются физические атаки – как случайные, так и целенаправленные. По его словам, предприятия все чаще становятся мишенями системных ударов, а отдельные производители беспилотников оказываются под прямым прицелом.

Угрозы для отрасли можно условно разделить на две большие группы. Прежде всего это физические риски – обстрелы, в частности прицельные: предприятие может попасть под удар случайно, а может быть атаковано сознательно. К сожалению, уже есть случаи, когда системно поражают именно такие предприятия – производителей малых беспилотных авиационных систем или другие компании, касающиеся оборонного сектора. Но это лишь одна часть проблемы.



Он добавил, что наряду с ракетными ударами фиксируются и диверсии, направленные на уничтожение производственных возможностей. Собеседник подчеркнул: речь идет не только об оборудовании, но и о человеческих жизнях, что еще больше обостряет проблему дефицита кадров.

Читайте также Перехватывает "Шахеды" на скорости более 300 километров в час: на что способен новый дрон TechEx – репортаж

Мне известны факты, когда по предприятиям били "Шахедами", а также когда против производителей, способных существенно влиять на поставки в Вооруженные силы, прибегали к физическим диверсиям. Такие действия имеют вполне конкретную цель – уничтожения. Уничтожение оборудования, производственных мощностей, а иногда и человеческих жизней. А кадровый голод и без того очень большой: многие люди уже на фронте, кто-то погиб, кто-то эмигрировал, и специалистов не хватает.

Отдельно представитель производителя обратил внимание на критическую зависимость отрасли от узкопрофильных специалистов. Он отметил, что потеря отдельных специалистов может привести к срыву контрактов и поставок на фронт.

В этой области есть низкотехнологичные сегменты, а есть высокотехнологичные. И людей, способных работать со сложным оборудованием, нужно не просто находить, а готовить: они должны иметь базовые компетенции. Если же теряешь человека, который разрабатывал чипы и микроконтроллеры или выполнял подобную работу, заменить его чрезвычайно трудно. В результате это может обернуться срывом контракта, срывом поставки, а в конце концов – дефицитом на фронте.



Есть ли сезонность ударов – от энергетики до оборонных предприятий?

Представитель TechEx отмечает, что компания не ведет точного учета соотношения атак по энергетике и оборонной промышленности. В то же время, по его словам, в российских ударах прослеживается определенная сезонная логика, связана с погодными условиями и циклом работы предприятий.

К теме Удары по крупным городам баллистикой: как вода может стать главной целью России весной и летом

Мы не отслеживаем точно, какая доля ударов приходится на энергетику, но обычно картина выглядит так: в периоды низких температур основной фокус – на энергетической инфраструктуре. В то же время работа предприятий является цикличной: контракты заключаются и выполняются в течение года – начинаются в начале года и завершаются в конце. Это системный процесс, который повторяется ежегодно.

Собеседник добавляет, что активизация атак на оборонные предприятия часто совпадает с периодом обновления контрактов и наполнения складов. По его оценке, весной такие объекты становятся более привлекательными целями.

Перед новым годом склады, как правило, уже частично опустевшие, потому что продукция передана заказчикам. А вот с весны начинается новый цикл: заключаются контракты, склады наполняются, запускается производство. И, соответственно, разница очевидна: уничтожить пустой склад – это одно, а уничтожить склад, заполненный готовой продукцией, – совсем другое.

Почему россияне устраивают кибератаки?

По словам представителя TechEx, параллельно с физической войной продолжается постоянное кибернападение на производителей. Он рассказал, что попытки взломов и получения доступа к чувствительной информации происходят регулярно.

Только час назад снова начали поступать запросы на мой телефон с попытками взлома моих аккаунтов. Конечно, мы передаем их компетентным службам, но попытки взломать наши аккаунты и получить доступ к данным не прекращаются. Я имею доступ к информации, которая относится к ограниченному доступу. Речь идет о производственных тайнах – о том, благодаря чему мы можем дополнительно усиливать свои позиции и выигрывать эту войну, не имея преимущества ни в ресурсах, ни в людях. Потеря такой тайны автоматически делает нас уязвимыми. Именно поэтому информационная защита для нас не менее важна, чем физическая.

Он подчеркнул, что утечка технологической информации фактически означает потерю преимущества, которое Украина приобретает в условиях ограниченных ресурсов. По его словам, безопасность напрямую связана с выживанием на поле боя.



Мы работаем с технологиями короткого цикла: новое решение выходит на рынок, полгода применяется, потом разрабатывают противодействие от него, а дальше создают новую технологию в ответ. Это непрерывный цикл. Если мы выпадаем из этого цикла и только что созданная технология сразу оказывается в руках врага, мы теряем полгода преимущества. А за полгода войну действительно можно проиграть. Поэтому если не относиться к безопасности максимально серьезно, мы рискуем проиграть войну.

Собеседник также заметил, что даже человек, который работает далеко от фронта, не может считать себя в безопасности, если пользуется Wi-Fi и работает с открытыми каналами связи. В его логике война давно вышла за пределы сугубо фронтовой линии.

Как выживает индустрия без опыта безопасности?

Представитель TechEx объяснил, что стремительный рост оборонного сектора после 2022 года привел к появлению большого количества участников без опыта работы с вопросами безопасности. По его словам, многие специалисты имеют технические навыки, но не обладают базовой культурой защиты.

Этот сектор фактически родился у нас на руках. До 2022 года применялись преимущественно "Мавики" и отдельные разведывательные БПЛА, а потом из этого выросла целая отрасль, к которой привлекли всех, кто мог хоть что-то делать. Но среди этих людей много тех, кого можно назвать "паяльщиками": они прекрасно разбираются в резисторах, транзисторах и диодах, однако в безопасности не разбираются вообще.

В то же время, по словам собеседника, ситуация постепенно меняется – как благодаря помощи спецслужб, так и через собственный опыт производителей.



Поскольку эта отрасль сформировалась из людей, которые не имели ни понимания, ни надлежащей подготовки, то сейчас угрозы остаются очень серьезными. Хорошо, что где-то помогают специальные службы, а где-то люди уже сами доходят до необходимости заниматься безопасностью. Ситуация действительно улучшается, но пространство для совершенствования еще очень большое.

Он также отметил, что лишь небольшая часть бизнесов системно подходит к безопасности, хотя это уже становится новой нормой для отрасли.

На пальцах двух рук можно перечислить компании, которые относятся к этому серьезно и уже имеют соответствующий опыт. Сегодня мы считаем нужным, чтобы у таких предприятий были не только служба безопасности, но и разграничение уровней доступа, секретный документооборот и другие соответствующие процедуры. Но из 150 компаний, как нам кажется, три четверти не знают, как это делать, или просто боятся начинать.

К теме "Создавали все с нуля": как в Украине производят дроны на оптоволокне и стоит ли их экспортировать

Какова роль спецслужб и внутренних порядков?

Представитель TechEx подчеркнул, что сотрудничество с украинскими спецслужбами является необходимой частью работы оборонных предприятий. По его словам, это позволяет построить системный подход к защите и внедрять новые стандарты.

Есть службы, которые специально нацелены на защиту производителей оборонного кластера. Это компетентные люди, которые знают свое дело и прошли подготовку. Мы постоянно с ними общаемся: наш руководитель службы безопасности находится с ними на прямом контакте, а все новые наработки для кластера они передают нам, и мы внедряем их у себя.

В то же время он признал, что часть компаний до сих пор боится взаимодействия с государственными структурами, что связано с недоверием и стереотипами.

Почему они боятся? Из-за предрассудков, из-за страха перед "черной воронкой". Люди часто настолько запуганы и неосведомлены, что думают: если пришел участковый, то тебя непременно посадят. А когда приходят специально обученные люди, то многие начинают думать не о победе, а только о собственной безопасности.



Важно! В самой TechEx, по словам представителя компании, внедрены жесткие внутренние процедуры контроля, включая проверки персонала и санкции за нарушения.

Мы применяем все это обязательно. У нас прописаны штрафные санкции. Мы также согласовываем со специальными службами: если видим утечку или даже риск утечки, или если человек приходит к нам на работу, всех сотрудников проверяем через полиграф. Мы должны ставить безопасность в один из первых приоритетов.

Есть ли паритет технологий с Россией?

Комментируя уровень угрозы со стороны России, представитель TechEx отметил, что обе стороны имеют схожую технологическую базу, что формирует относительный паритет. В то же время он предостерег от недооценки противника.

Мы примерно одинаковая технологическая школа. Мы заканчивали одни и те же институты, учились по тем же учебникам, и наши преподаватели тоже были воспитаны этой системой. Да, у нас разное мировоззрение, но это не значит, что с той стороны нет тех, кто учился здесь и потом переехал туда.

Он подчеркнул, что война ведется в режиме постоянного технологического соревнования, где обе стороны быстро адаптируются.

Мы уже пятый год воюем и до сих пор живы – не все, но живы. Так что, враг не имеет над нами решающего преимущества. Это постоянная технологическая гонка: появляется решение, мы определенное время держимся, где-то контратакуем, где-то улучшаем ситуацию, враг находит противодействие, и дальше мы вынуждены снова искать ответ. Все это происходит в условиях, когда с их стороны много людей и учреждений занимаются похищением доступной нам информации и разработок.

В то же время собеседник считает, что Украина сохраняет шанс на преимущество, если не потеряет темп развития.

Сегодня уже видно, что мы постепенно восстанавливаемся: появляется системная инфраструктура, возвращаются люди, приходят новые специалисты. Бывает, что специалиста надо учить неделю, бывает – полгода, а бывает – и семь лет. Но этот процесс идет, и у нас есть шансы на победу.

Где размещать производство: под землей или за рубежом?

Представитель TechEx отметил, что в условиях войны не существует полностью безопасных регионов для производства. В то же время он считает, что стоит активнее использовать подземную инфраструктуру, созданную еще в советское время.

У нас нет мест, где было бы однозначно безопасно или опасно, но в 50 километрах от линии фронта точно опаснее. В Днепропетровской области у нас есть цеха, и мы уже понимаем, что там не все хорошо. Поэтому начинаем думать, не стоит ли эвакуировать их, скажем, в Полтаву или Кировоград. Надо исходить из того, что вся территория Украины находится под ударом – и ракетами, и "Шахедами".

Он добавил, что восстановленные подземные объекты могут быть значительно безопаснее нового строительства.

В Украине осталось очень много объектов, которые в свое время проектировались даже под ядерную войну: подземные сооружения, бомбоубежища, заброшенные заводы с готовой инфраструктурой. Если мы беремся за восстановление, то должны это делать сознательно, потому что часто такие объекты уже в неудовлетворительном состоянии. Но восстановленное бомбоубежище, которое можно переоборудовать под производственную линию или часть сборочного комплекса, является гораздо более безопасным решением, чем новое открыто возведенное здание.

Отдельно собеседник обратил внимание на использование ложных целей и ограничение публичности производств.

У военных есть понятие ложной цели: строят ложные ВОПы, РОПы, тыловые позиции, ставят макеты танков. Все это делается для того, чтобы ввести врага в заблуждение, и мы применяем подобную тактику. Когда ты не показываешь на выставке то, что реально поставляешь на фронт, это тоже часть логики безопасности. У нас есть отдельная локация, куда мы можем привезти журналистов, но физически там никого нет и не было.

Представитель TechEx считает, что частичный перенос производства за границу оправдан, если речь идет об отдельных компонентах или совместных предприятиях с партнерами.

Есть, например, "датская модель". Это обсуждается на межправительственном уровне, после чего конкретная страна предлагает своего партнера. С нашей стороны также есть те, кто нуждается в расширении производства. Формируются совместные предприятия, и за рубежом можно размещать отдельные компоненты или высокотехнологичные элементы, которых в Украине пока не хватает. У нас нет производства микросхем, а производителей печатных плат можно буквально пересчитать по пальцам.

Он отметил, что это позволяет уменьшить зависимость от Китая и усилить устойчивость производства.

Разместить такое производство в Европе, получить поддержку дружественного правительства и меньше зависеть от Китая – это вполне прагматичное решение. Мы должны сотрудничать с теми, кто является нам союзником, но не отдавать весь цикл полностью. Наша технология сегодня является основой, на которой мы держимся, и именно она позволит нам в будущем быть равноправным партнером.

В то же время ключевым условием остается сохранение собственных технологий как основы будущей конкурентоспособности.

Потерять технологию нельзя. Как только мы ее потеряем, мы снова станем никому не нужны.

Но замена недружественного поставщика на дружественного, даже в формате совместного предприятия, дает дополнительные преимущества – от налогов в Украине до более устойчивых цепей поставок. А еще это просто более качественный продукт: например, подход к входному и выходному контролю в Германии, по сравнению с Китаем, где его вообще может не быть, на порядок выше. Если мы хотим стабильного производства и хотя бы небольшого, но постоянного преимущества, это направление нужно развивать.

Как итог – по словам представителя TechEx, именно баланс между кооперацией, безопасностью и сохранением технологий будет определять позицию Украины в глобальной оборонной индустрии.