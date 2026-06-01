Сколько F-16, Gripen и Mirage может быть у Украины в 2030 году

Украина к началу 2030-х годов может существенно нарастить парк западных истребителей. Наибольшую роль в нем будут играть F-16, Gripen и Mirage 2000.

Общее количество будет зависеть не только от подписанных договоренностей, но и от реального состояния самолетов, темпов передачи и того, сколько машин дойдет до боевого использования. Об этом пишет Defense Express.

Каким может быть украинский авиапарк до 2030 года?

Наиболее массовыми остаются F-16. Уже сейчас Украина имеет несколько десятков этих самолетов, полученных от Нидерландов и Дании. Также Киев ожидает дальнейшие поставки от Норвегии и Бельгии.

Если все заявленные планы по F-16 будут реализованы, к 2030 году их количество в Украине может вырасти примерно до 75 – 98 единиц. Это будет основа нашей боевой авиации.

Французские Mirage 2000 останутся наименее многочисленными среди всех западных истребителей в Украине.

Франция уже передает лишь небольшое количество этих самолетов, и даже если удастся договориться о дополнительных поставках с Грецией или другими странами, это будут небольшие партии.

В итоге Украина, вероятнее, получит примерно 5 – 15 таких истребителей.

Отдельное направление – это шведские истребители Gripen. Договоренности предусматривают передачу Украине подержанных Gripen C/D в количестве примерно до 16 самолетов.

По наиболее реалистичному сценарию, Украина может иметь примерно 96 – 129 западных истребителей до начала 2030-х годов. Максимально оптимистичный сценарий предусматривает, что общее количество самолетов может достичь около 150 самолетов.

В то же время эти оценки остаются условными, ведь они не учитывают боевые потери и возможные задержки или изменения в программах поставок.