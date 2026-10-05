Российская "Бандероль" сочетает в себе скорость крылатой ракеты с относительно недорогими комплектующими. Украинские военные уже уничтожают такие цели, в частности с помощью переносных зенитных комплексов. Однако частые пуски создают дополнительную нагрузку на ПВО, а скорость оставляет меньше времени на перехват.

Ракета S8000 "Бандероль" может разгоняться до 650 километров в час, а ее дальность, по данным Главного управления разведки, достигает 500 километров.

В то же время это оружие уже сбивалось украинской противовоздушной обороной: военные недавно обнародовали видео его уничтожения над Одесской областью. "Милитари24" объясняет, как устроена "Бандероль", почему ее сложнее перехватить, чем медленные ударные дроны, и какой ответ уже есть у Украины.

Что такое ракета "Бандероль"

"Бандероль" – российская малогабаритная крылатая ракета с индексом S8000. Ее разработчиком и производителем является компания "Кронштадт", известная также беспилотниками "Орион". Именно этот дрон стал одним из носителей ракеты.

В сообщениях об обстрелах "Бандероль" могут называть реактивным беспилотником или ракетой-дроном. Однако в базе ГУР она представлена именно как крылатая ракета. Ее внешний вид и расположение основных узлов можно рассмотреть на интерактивной модели портала War&Sanctions.

Сведения о боевом применении этого оружия появились весной 2025 года. Как пояснял представитель Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии "Суспильне", первые испытательные пуски состоялись еще в 2024 году.

Характеристики "Бандероли": скорость, дальность и боевая часть

Согласно опубликованным ГУР характеристикам, длина ракеты составляет около пяти метров, диаметр корпуса – 30 сантиметров. Ее крейсерская скорость, то есть скорость основной части полета, достигает 520–560 километров в час. Максимальная – 620–650 километров в час. Это дозвуковое оружие.

С дальностью есть нюанс. В карточке ГУР указано 500 километров. В то же время представитель разведки на брифинге летом 2026 года называл дальность 350–400 километров. Эти показатели не стоит представлять как одинаковую гарантированную дальность для каждого запуска: публичные оценки различаются, а конструкцию ракеты продолжают менять.

Имеет значение и носитель. По объяснению Юрия Игната, запуск с земли может сокращать дальность на 100–200 километров по сравнению с воздушным стартом. Это его оценка, а не универсальная поправка для всех версий ракеты.

"Бандероль" оснащается осколочно-фугасной боевой частью ОФБЧ-150. По данным ГУР, ее общая масса составляет 114,3 килограмма, из которых 49,5 килограмма приходится на взрывчатое вещество.

Здесь важно не путать массу всего боевого блока с массой взрывчатки. Цифра "150" в обозначении также не означает, что внутри ракеты именно 150 килограммов взрывчатого вещества.

Китайский двигатель и электроника из США: что внутри ракеты

В исследованной "Бандероле" обнаружили китайский турбореактивный двигатель Swiwin SW800Pro-A95. По данным ГУР, он весит 8,5 килограмма. Использование готового иностранного двигателя позволяет российскому производителю опираться на уже имеющиеся технологии.

Зависимость от зарубежных деталей этим не ограничивается. На брифинге летом 2026 года уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил о компонентах из США, Японии, Швейцарии, Южной Кореи, Австралии и Китая. Часть из них Россия заменяет собственными аналогами, однако иностранная микроэлектроника по-прежнему играет важную роль в производстве.

Наличие американской детали в российской ракете само по себе не свидетельствует о прямых поставках производителем для российских вооруженных сил. Чтобы установить такую связь, необходимо проследить всю цепочку посредников.

Конструкция ракеты "Бандероль". Источник: Сергей Бескрестнов

Где Россия применяет "Бандероль" против Украины

Одним из главных направлений применения изначально стал юг Украины. Россияне используют эти ракеты для ударов по неподвижным объектам, в частности по портовой инфраструктуре, терминалам и продовольственным складам.

Позже география атак расширилась. Применение "Бандероли" фиксировалось также на севере и востоке страны.

Меняются и способы запуска. Помимо беспилотников "Орион", в сообщениях украинской разведки фигурируют вертолеты Ми-28Н и наземные пусковые установки. В августе 2026 года ГУР сообщило об использовании вертолетов, в частности с территории оккупированного Крыма.

Это затрудняет раннее предупреждение. Для такой атаки противнику не обязательно поднимать в воздух стратегические бомбардировщики, подготовку которых украинцы привыкли видеть в сообщениях о ракетной угрозе.

Почему "Бандероль" сложно сбить

Главная проблема – сочетание скорости, небольших размеров и ограниченного времени на реакцию. Средства, эффективные против медленных ударных дронов, не обязательно так же эффективны против реактивной ракеты.

Аналогичный вызов создает распространение реактивных ударных беспилотников. О том, как скорость и высота полета меняют возможности перехвата, "Милитари24" подробно рассказывал в материале о " "Герань-4" и способы борьбы с реактивными "Шахедами" ".

Разницу можно объяснить простым расчетом. При скорости 600 километров в час цель преодолевает десять километров за одну минуту. При скорости 180 километров в час на то же расстояние уходит более трех минут. Это условное сравнение при постоянной скорости, но оно показывает, насколько сокращается время для обороны.

Юрий Игнат объяснял, что для перехвата "Бандеролей" применяют зенитные ракетные комплексы и тактическую авиацию. Скоростные характеристики этого оружия затрудняют работу малой ПВО.

В то же время нет оснований утверждать, что "Бандероль" всегда летит сверхнизко или вообще невидима для радаров. Так же некорректно переносить ограничения отдельных дронов-перехватчиков на все имеющиеся и будущие средства борьбы с ней.

Может ли украинская ПВО сбивать "Бандероль"?

Да, и это уже подтверждено боевой практикой. В ночь на 2 сентября 2026 года бойцы 208-й зенитной ракетной Херсонской бригады уничтожили "Бандероль" над Одесской областью. Воздушное командование "Юг" опубликовало видео перехвата. Для этого был задействован переносной зенитный ракетный комплекс.

17 сентября бригада продемонстрировала еще одно ночное уничтожение подобной цели над областью.

Эти примеры показывают, что возможности обороны не ограничиваются самыми дорогостоящими комплексами. Однако успешный сбитый в одном эпизоде не гарантирует перехват каждой ракеты: значение имеют своевременное обнаружение, доступные средства и условия конкретной атаки.

Есть и новые украинские разработки. В сентябре 2026 года в Brave1 сообщили, что технологию одного из участников кластера уже применяют против "Бандеролей". По утверждению Brave1, перехват обходится существенно дешевле, чем сама российская ракета. Изданию также предоставили видео поражения как минимум четырех целей.

Принцип работы и характеристики системы не раскрываются. Поэтому называть ее конкретным типом дрона или зенитного оружия без дополнительных данных было бы преждевременно. Так же публичное сообщение об успешных перехватах еще не показывает, насколько широко это средство развернуто в войсках.

Параллельно Украина развивает средства борьбы с другими скоростными целями. В частности, "Милитари24" писал о " новый дрон-перехватчик для реактивных "Шахедов", работу которого продемонстрировал Зеленский ". Это отдельное направление развития ПВО: его успехи не следует автоматически относить к подтвержденным поражениям именно "Бандеролей".

Поможет ли против "Бандероли" РЭБ

В ракете обнаружена защищенная от помех антенна спутниковой навигации "Комета-М8". Она затрудняет подавление навигационного сигнала.

Однако защищенность от помех не означает полного иммунитета к радиоэлектронной борьбе. Специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов отмечал, что "Бандероль" подвержен воздействию РЭБ, но в то же время обладает автономной навигацией.

Следовательно, потеря спутникового сигнала не обязательно означает немедленное падение ракеты. РЭБ может быть одним из элементов противодействия, но обещать гарантированное обезвреживание исключительно за счет радиопомех нельзя.

Сколько стоит "Бандероль" и почему ее производство имеет значение

Точная цена ракеты в открытых источниках не подтверждена. Анатолий Храпчинский в комментарии The Kyiv Independent оценивал ее себестоимость в 50–150 тысяч долларов, в зависимости от комплектующих. Это экспертная оценка, а не обнародованная цена контракта.

В августе 2026 года ГУР сообщило "Милитарному", что Россия способна производить до 80 "Бандеролей" в месяц. Эта цифра характеризует оцененный производственный потенциал на тот момент и не равна количеству ежемесячных запусков.

Именно сочетание относительной дешевизны и серийного производства делает это оружие опасным. Москва получает еще одно средство для регулярных ударов, а Украина вынуждена расходовать боеприпасы и ресурсы ПВО.

Однако сравнивать только цену ракеты и перехватчика недостаточно. Уничтожение воздушной цели защищает людей, жилье и инфраструктуру, потери которых могут быть несравнимо больше.

Для Украины задача состоит в том, чтобы регулярно сбивать "Бандероли" и иметь достаточный запас средств для последующих атак. Как объясняется в материале "Милитари24" о разработку нового поколения дронов-перехватчиков, переход к массовому производству требует компонентов, испытаний и подготовки операторов.

Обнародованные перехваты и сообщения Brave1 показывают, что ответ на "Бандероль" уже есть. Его масштабирование, наряду с более эффективным обнаружением целей, будет определять дальнейшую эффективность обороны.