Об этом говорится в материале Associated Press.

Почему реактивные дроны стали новым вызовом для ПВО?

По данным AP, новые российские дроны уже создают серьезные трудности для украинской противовоздушной обороны, в частности во время атак на Киев. Они могут двигаться со скоростью сотни километров в час, а из-за значительной высоты полета догнать их имеющимися средствами становится сложнее.

Из-за этого украинские производители оборонной продукции в спешке разрабатывают более быстрые перехватчики. Речь идет, в частности, об использовании реактивных двигателей и искусственного интеллекта для помощи в наведении.

Украинские военные уже испытывают новые системы. По словам производителей, отдельные перехватчики успешно поражали российские реактивные дроны. В то же время для налаживания массового производства и подготовки экипажей может потребоваться от нескольких месяцев до полугода.

Как украинская ПВО пытается противодействовать дронам

В настоящее время украинские подразделения используют сочетание средств радиоэлектронной борьбы, искусственного интеллекта и дронов-перехватчиков. РЭБ и алгоритмы помогают направлять российские беспилотники в определенные воздушные коридоры, где их легче догнать.

Однако скорости имеющихся перехватчиков не всегда достаточно. По данным AP, самые быстрые из них обычно развивают около 300–400 км/ч, тогда как новые российские дроны представляют гораздо более серьезную скоростную угрозу.

Экипажи также начали тренироваться на новых моделях перехватчиков. Некоторые из них получили системы охлаждения аккумуляторов, которые позволяют повышать скорость дрона без риска перегрева.

Для борьбы с реактивными целями Украина также использует истребители F-16. Они способны перехватывать такие дроны, однако требуют значительного технического обслуживания, поэтому часть самолетов может находиться вне строя.

Новый перехватчик реактивных дронов / Скриншот из видео Associated Press

Удастся ли быстро создать новые перехватчики?

Украинские оборонные компании сейчас работают над более быстрыми перехватчиками, новыми двигателями и системами автономного наведения. Однако быстро масштабировать производство сложно: нужны компоненты, испытания новых конструкций и подготовка операторов.

Одной из проблем являются миниатюрные турбореактивные двигатели. Значительная часть таких компонентов поступает из Европы, а их производство, по данным AP, пока не соответствует потенциальным потребностям Украины.

По крайней мере одна украинская оборонная компания уже успешно испытала перехватчик против новой угрозы. Генеральный директор Vyriy Drones Алексей Бабенко оценивает, что для наращивания производства может потребоваться от трех до четырех месяцев.

Сейчас мы соревнуемся за скорость. Пытаемся создать более быстрые перехватчики и новые решения,

– сказал Бабенко.

Военный аналитик Тарас Чмут считает, что этот процесс может длиться шесть месяцев или дольше.

Напомним, что российские реактивные дроны стали частью новой тактики воздушных атак, направленной, в частности, на украинскую инфраструктуру. Среди целей последних атак были энергетические объекты, железная дорога, промышленные предприятия, телекоммуникационные сети и другие объекты.