Про це йдеться в матеріалі Associated Press.

Чому реактивні дрони стали новим викликом для ППО?

За даними AP, нові російські дрони вже створюють серйозні труднощі для української протиповітряної оборони, зокрема під час атак на Київ. Вони можуть рухатися зі швидкістю сотні кілометрів на годину, а через значну висоту польоту наздогнати їх наявними засобами стає складніше.

Через це українські виробники оборонної продукції поспіхом розробляють швидші перехоплювачі. Йдеться, зокрема, про використання реактивних двигунів і штучного інтелекту для допомоги у наведенні.

Українські військові вже випробовують нові системи. За словами виробників, окремі перехоплювачі успішно вражали російські реактивні дрони. Водночас для налагодження масового виробництва та підготовки екіпажів може знадобитися від кількох місяців до пів року.

Як українська ППО намагається протидіяти дронам?

Наразі українські підрозділи використовують поєднання засобів радіоелектронної боротьби, штучного інтелекту та дронів-перехоплювачів. РЕБ і алгоритми допомагають спрямовувати російські безпілотники у певні повітряні коридори, де їх легше наздогнати.

Однак швидкості наявних перехоплювачів не завжди достатньо. За даними AP, найшвидші з них зазвичай розвивають близько 300 – 400 кілометрів на годину, тоді як нові російські дрони створюють значно вищу швидкісну загрозу.

Екіпажі також почали тренуватися на нових моделях перехоплювачів. Деякі з них отримали системи охолодження акумуляторів, які дозволяють підвищувати швидкість дрона без ризику перегріву.

Для боротьби з реактивними цілями Україна також використовує винищувачі F-16. Вони здатні перехоплювати такі дрони, однак потребують значного технічного обслуговування, через що частина літаків може перебувати поза строєм.

Новий перехоплювач реактивних дронів / Скриншот із відео Associated Press

Чи вдасться швидко створити нові перехоплювачі?

Українські оборонні компанії зараз працюють над швидшими перехоплювачами, новими двигунами та системами автономного наведення. Проте швидко масштабувати виробництво складно: потрібні компоненти, випробування нових конструкцій і підготовка операторів.

Однією з проблем є мініатюрні турбореактивні двигуни. Значна частина таких компонентів надходить із Європи, а їх виробництво, за даними AP, наразі не відповідає потенційним потребам України.

Щонайменше одна українська оборонна компанія вже успішно випробувала перехоплювач проти нової загрози. Генеральний директор Vyriy Drones Олексій Бабенко оцінює, що для масштабування виробництва може знадобитися від трьох до чотирьох місяців.

Зараз ми змагаємося за швидкість. Намагаємося створити швидші перехоплювачі та нові рішення,

– сказав Бабенко.

Військовий аналітик Тарас Чмут вважає, що цей процес може тривати шість місяців або довше.

Нагадаємо, що російські реактивні дрони стали частиною нової тактики повітряних атак, спрямованої, зокрема, на українську інфраструктуру. Серед цілей останніх атак були енергетичні об'єкти, залізниця, промислові підприємства, телекомунікаційні мережі та інші об'єкти.