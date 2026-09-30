Основною ціллю ударів країни-агресорки залишаються Київ та область. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Що сказав Ігнат?

За словами речника, Росія у вересні 2026 року запустила набагато більше реактивних безпілотників по українських містах, ніж попереднього місяця.

У нас за серпень було 2850 реактивних БпЛА, у цьому місяці – вже 3177. Тобто,.. ми бачимо, що ворог уже суттєво збільшив кількість реактивних БпЛА,

– повідомив військовий.

Ігнат зазначив, що Росія продовжує виснажувати українську систему протиповітряної оборони та завдає ударів переважно хвилями. Окрім столиці та Київщини, під постійними обстрілами перебувають Харків, Одеса, Миколаїв, Суми, Херсон і Дніпро, а поодинокі цілі долітають і до західних областей.

Речник підкреслив, що Сили оборони потребують додаткових ракет до систем Patriot та інших наземних комплексів для протидії балістиці й реактивним БпЛА. Він зауважив, що партнери вже надають нові пакети допомоги, проте процес підтримки має залишатися безперервним.

Окрім того, командування Повітряних сил наголосило, що для протидії масованим обстрілам необхідні нові технологічні рішення від українського оборонно-промислового комплексу.

Якщо брати масовість атак, то, звісно, що нам потрібні нові засоби, які зможуть бути ефективними й давати той результат, який очікуємо. Повітряні сили, всі Сили оборони очікують від наших виробників, від оборонки якомога швидших рішень, щоб швидше їх масштабувати за бійцями, за людьми, які щодня обороняють небо,

– заявив Ігнат.

Він додав, що наразі українські військові відбивають повітряні напади завдяки тактичній авіації, зокрема винищувачам F-16, а також наземним комплексам ППО за наявності снарядів. По реактивних безпілотниках також ефективно працюють мобільні вогневі групи з ПЗРК.

Нагадаємо, що секретар РНБО Ігор Клименко розповів, що українські фахівці активно випробовують нові дрони-перехоплювачі власного виробництва проти реактивних БпЛА. За словами посадовця, частина бойових груп вже успішно використовує ці розробки на практиці.