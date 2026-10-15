Горящий "Новатор" проехал около 20 километров после удара FPV-дрона и спас экипаж

Бронеавтомобиль "Новатор" загорелся после удара FPV-дрона, но смог вывезти полицейских с позиций. Машина, охваченная пламенем, преодолела около 20 километров.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале "Украинская бронетехника".

Каким был последний выезд "Новатора"?

Несмотря на возгорание после удара дрона, "Новатор" добрался до места дислокации и доставил туда бойцов стрелкового батальона полиции Черниговской области. Весь экипаж остался жив.

Как сообщили в компании, автомобиль находился на службе в подразделении четыре месяца. За это время он около сотни раз выезжал на задания и выдержал попадания 10 FPV-дронов. На востоке Украины машина обеспечивала подразделение топливом, батареями и другим необходимым имуществом.

В конце концов автомобиль был уничтожен. Однако даже в последнем выезде он помог полицейским добраться до безопасного места.

Последняя миссия "Новатора": "Украинская бронетехника" показала видео

Отметим, что автомобили "Новатор" оснащены системой Run-flat, которая позволяет продолжать движение даже после повреждения шины и потери давления. По заявлениям производителя, в случае повреждения автомобиль может преодолеть до 40 километров со скоростью до 20 километров в час.