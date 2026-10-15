Відповідним відео поділилися у телеграм-каналі "Української бронетехніки".

Яким був останній виїзд "Новатора"?

Попри загоряння після удару дрона, "Новатор" дістався місця дислокації та доставив туди бійців стрілецького батальйону поліції Чернігівщини. Увесь екіпаж залишився живим.

Як розповіли у компанії, автомобіль був на службі підрозділу чотири місяці. За цей час він близько сотні разів виїжджав на завдання та витримав влучання 10 FPV-дронів. На сході України машина забезпечувала підрозділ пальним, батареями та іншим необхідним майном.

Зрештою автівку було знищено. Проте навіть в останньому виїзді вона допомогла поліцейським дістатися безпечного місця.

Остання місія "Новатора": "Українська бронетехніка" показала відео

Зауважимо, що автомобілі "Новатор" оснащені системою Run-flat, яка дозволяє продовжувати рух навіть після пошкодження шини та втрати тиску. За заявами виробника, у випадку пошкодження авто може подолати до 40 кілометрів зі швидкістю до 20 кілометрів на годину.