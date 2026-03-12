В США заметили макет российского ЗРК "Бук-М3": зачем он понадобился американцам
- В США используют макет российского ЗРК "Бук-М3" для тренировок, чтобы имитировать технику потенциального противника.
- Макет, замечен в штате Алабама, помогает экипажам авиации и системам наблюдения отрабатывать обнаружение техники в условиях, максимально приближенных к реальным.
В сети распространились фотографии, на которых американские военные транспортируют объект, внешне напоминающий российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3". Вероятно, речь идет о тренировочном макете, который используют для имитации техники потенциального противника во время военных учений.
Эти кадры обнародовали на платформе Reddit.
Что известно о "Бук-М3" в американской армии?
На снимках видно, что установка смонтирована на полуприцепе, а не на типичном самоходном шасси, как у настоящего комплекса. Это свидетельствует о том, что объект не является боевой системой, а предназначен для учебных целей.
Ее заметили в штате Алабама.
Такие модели применяют во время тренировок, чтобы создать максимально реалистичную обстановку для военных. Благодаря подобным репликам экипажи авиации и расчеты систем наблюдения отрабатывают обнаружение и сопровождение техники противника в условиях, максимально приближенных к реальным.
Подобная практика широко используется армиями различных государств. Макеты позволяют имитировать вооружение потенциального противника и проводить учения в условиях, максимально приближенных к реальному полю боя.
В армии США давно применяют как реальные образцы иностранного вооружения, так и их копии.
Справка: ЗРК "Бук-М3" – одна из современных версий семейства "Бук". В экспортном варианте он известен под названием "Викинг. Россия начала брать его на вооружение в 2016 году. Новая версия способна нести 6 ракет вместо 4, которые размещены в герметичных пусковых контейнерах.
