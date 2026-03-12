Эти кадры обнародовали на платформе Reddit.

Смотрите также "Железный купол" над Украиной: в Воздушных силах впервые объяснили, что это за защита от "Шахедов"

Что известно о "Бук-М3" в американской армии?

На снимках видно, что установка смонтирована на полуприцепе, а не на типичном самоходном шасси, как у настоящего комплекса. Это свидетельствует о том, что объект не является боевой системой, а предназначен для учебных целей.

Ее заметили в штате Алабама.

Такие модели применяют во время тренировок, чтобы создать максимально реалистичную обстановку для военных. Благодаря подобным репликам экипажи авиации и расчеты систем наблюдения отрабатывают обнаружение и сопровождение техники противника в условиях, максимально приближенных к реальным.

Подобная практика широко используется армиями различных государств. Макеты позволяют имитировать вооружение потенциального противника и проводить учения в условиях, максимально приближенных к реальному полю боя.

В армии США давно применяют как реальные образцы иностранного вооружения, так и их копии.

Справка: ЗРК "Бук-М3" – одна из современных версий семейства "Бук". В экспортном варианте он известен под названием "Викинг. Россия начала брать его на вооружение в 2016 году. Новая версия способна нести 6 ракет вместо 4, которые размещены в герметичных пусковых контейнерах.

Пентагон выбрал, какой дрон может закупить у Украины