Четыре часа в небе: Vyriy модернизировала разведывательный дрон "Сокил"

Компания Vyriy Industries модернизировала разведывательный беспилотник Sokil, увеличив продолжительность полета на треть, а дальность маршрута до 260 километров. Дрон также получил функцию автоматического сопровождения целей и защиту от обледенения. Обновленную версию уже можно заказать для воинских частей, причем ранее поставленные комплексы также получат дополнительные аккумуляторы.

Украинская компания Vyriy Industries с 12 ноября открыла прием заказов на модернизированный разведывательный БПЛА Sokil через Brave1 Market и DOT-Chain Defence.

Производитель сообщил о четырех основных направлениях усовершенствования: увеличение продолжительности полета, расширение дальности связи, автоматическое удержание цели в кадре и работа в условиях низких температур. Стоимость отдельного аппарата составляет 230 тысяч гривен, а полного беспилотного авиационного комплекса – 1 миллион 266 тысяч гривен.

Четыре часа в воздухе вместо трех

Самое заметное изменение касается автономности Sokil. Если предыдущая версия могла находиться в воздухе до трех часов, то после модернизации этот показатель вырос до четырех.

Увеличилась и общая длина маршрута, который беспилотник способен преодолеть на одном заряде. Ранее производитель заявлял 195 километров, теперь – 260. Таким образом, оба показателя выросли примерно на треть.

Для разведывательного дрона дополнительный час означает возможность дольше наблюдать за определенным районом. Ведь часть полета Sokil тратит на путь к месту выполнения задания и обратно, а остальное время может работать непосредственно над районом разведки.

"Плюс один час – это возможность забыть о пути, который мы преодолеваем до цели, и сосредоточиться на непосредственной работе в зоне интереса", – пояснил главный сержант роты БПЛА самолетного типа батальона беспилотных систем 12-й бригады специального назначения "Азов" с позывным "Ким".

При этом 260 километров – это общая длина полетного маршрута, а не расстояние, на которое "Сокил" может удалиться от оператора. Эти характеристики не следует путать.

Ранее "Милитари 24" рассказывал о возможностях предыдущей версии Sokil, которая имела три часа автономности, дальность маршрута 195 километров и использовалась для разведки на тактической и оперативной глубине.

Интересно, что повышенная автономность будет доступна не только покупателям новых комплексов. Vyriy Industries уже начала бесплатно передавать дополнительные аккумуляторы подразделениям, которые ранее получили "Сокил". Компания обещает обеспечить ими всех предыдущих заказчиков.

Дальность связи превысила 100 километров

Вторым существенным обновлением стало увеличение радиуса связи с 70 до более 100 километров.

Для разведчика это не менее важная характеристика, чем продолжительность полета. Дрон может иметь достаточно энергии, чтобы пролететь значительное расстояние, но для полноценного управления и получения изображения оператору необходим стабильный канал связи.

По заявлению Vyriy, обновленный Sokil получил возможность работать на значительно большей дистанции, чем предыдущая версия.

В то же время производитель не уточняет, при каких условиях был получен показатель свыше 100 километров и как на него влияют рельеф, радиоэлектронные помехи и высота полета.

Поэтому эту цифру следует рассматривать как заявленную максимальную дальность связи, а не гарантированное рабочее расстояние при любых условиях на фронте.

Камера самостоятельно удерживает цель в центре кадра

Еще одно усовершенствование появилось на "Сокиле" в октябре 2026 года. Речь идет об автоматическом сопровождении выбранного объекта.

Принцип работы довольно прост. Оператор находит на изображении автомобиль, здание или другой объект и отмечает его. После этого камера автоматически изменяет свое положение, чтобы удерживать цель в центре кадра.

Раньше военному приходилось постоянно корректировать направление камеры вручную, особенно когда беспилотник двигался, менял высоту или пролетал мимо объекта наблюдения.

Автоматическое сопровождение позволяет сосредоточиться на анализе изображения и управлении аппаратом, не тратя столько внимания на работу с камерой.

Важно, что речь идет именно об удержании объекта в кадре, а не об автономном наведении оружия. Sokil остается разведывательным беспилотником, и новая функция предназначена прежде всего для наблюдения.

"Vyriy" развивает подобные возможности и в других своих разведчиках. Например, представленный компанией Slavic получил стабилизированную камеру с оптическим увеличением и возможностью работы без спутниковой навигации.

"Сокил" подготовили к зимним полетам

Четвертое обновление менее заметно снаружи, но важно для надежности дрона в холодное время года.

Производитель установил на Sokil трубку Пито с подогревом. Этот небольшой элемент используется для определения воздушной скорости летательного аппарата по разнице давлений.

Полученные показатели необходимы бортовой системе управления, в частности для стабилизации полета и работы автопилота.

Проблемы могут возникать при температурах, когда влага замерзает. Если входное отверстие трубки покрывается льдом, система может получать неверные данные о скорости.

Подогрев снижает риск обледенения и помогает сохранять точность измерений в сложных погодных условиях.

Однако такая система не означает полной защиты всего беспилотника от обледенения. Производитель сообщает именно о подогреве трубки Пито, а не крыльев или других элементов конструкции.

Сколько стоит обновленный Sokil и как его заказать

Заказы на обновленный разведчик открыли сразу на двух платформах оборонных закупок: Brave1 Market и DOT-Chain Defence.

На Brave1 Market можно заказать отдельный борт Sokil за 230 тысяч гривен или полный беспилотный авиационный комплекс за 1 миллион 266 тысяч гривен.

Разница в стоимости связана с комплектацией. Отдельный самолет и готовый к использованию авиационный комплекс – это разные продукты. При этом точный перечень оборудования в составе БпАК следует проверять при оформлении конкретного заказа.

Приобрести оборудование могут воинские части, имеющие доступное финансирование через DOT-Chain Defence или накопленные е-баллы в Brave1 Market.

После оформления заявки представители Vyriy связываются с подразделением, согласовывают дату поставки и подписывают договор.

Первые комплексы по новым заказам компания планирует отгрузить в декабре 2026 года.

Более 190 экипажей уже обучены работе с Sokil

Наряду с беспилотниками Vyriy Industries предлагает обучение операторов в собственной Vyriy Aero School и шести партнерских учебных центрах.

По данным производителя, с марта 2026 года подготовку прошли более 190 экипажей. В конце октября компания сообщала о 170 подготовленных экипажах, так что менее чем за месяц их количество увеличилось как минимум на двадцать.

Обучение уже входит в стоимость полного комплекса. В ходе подготовки военные изучают настройку оборудования, планирование маршрутов, управление летательным аппаратом, выполнение разведывательных задач и посадку.

Как ранее сообщал "Милитари 24", курс "Сокил" для начинающих длится десять дней, военные, уже имеющие опыт управления беспилотными летательными аппаратами, могут пройти обучение за пять–семь дней.

Увеличение количества подготовленных экипажей происходит параллельно с развитием производства. Ранее компания Vyriy Industries перешла на конвейерную сборку дронов, чтобы увеличить объемы выпуска без пропорционального роста затрат.

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