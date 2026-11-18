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Об этом по итогам 37-го заседания в формате "Рамштайн" сообщила военный корреспондент Юлия Кириенко-Меринова в Facebook.

Насколько серьезен дефицит артиллерийских снарядов на фронте?

По словам журналистки, во время последнего заседания "Рамштайна" западные партнеры сосредоточились преимущественно на укреплении украинской противовоздушной обороны, поддержке производства беспилотников и программе PURL. В то же время помощи артиллерийским подразделениям уделили значительно меньше внимания.

Сейчас на фронте наблюдается заметный дефицит: примерно два снаряда на пушку в сутки. Не думаю, что это нормально. Так же считают и артиллеристы. Дальнобойные 29–36+ км – среди самых дефицитных. И это еще не зима с расширенной килл-зоной– отметила Кириенко-Меринова.

По ее прогнозу, зона поражения беспилотниками на передовой будет продолжать увеличиваться и уже в следующем году может достичь 40 километров. Это означает, что украинским военным понадобится еще больше дальнобойных боеприпасов.

Больше всего армия нуждается в 155-миллиметровых снарядах, способных поражать цели на расстоянии от 29 до 36 километров и более.

Отдельной проблемой журналистка назвала задержки поставок от некоторых производителей.

Конечно, защита воздушного пространства сейчас необходима. Но если артиллерию систематически отводить на второй план – фронт почувствует это уже в следующем году– предупредила военный корреспондент.

Какую помощь Украине пообещали на "Рамштайне"?

Напомним, 17 ноября в Брюсселе состоялось 37-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. По его итогам 15 стран объявили о новых пакетах военной помощи.

В частности, Германия пообещала Украине дальнобойные снаряды, средства радиоэлектронной борьбы и другое вооружение. Канада ранее объявила о выделении 75 миллионов канадских долларов на дальнобойные артиллерийские боеприпасы, а Испания анонсировала поставки артиллерийских снарядов.

В то же время значительную часть новых пакетов помощи союзники направили на укрепление противовоздушной обороны и закупку беспилотников.