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Про це за підсумками 37-го засідання у форматі "Рамштайн" повідомила воєнна кореспондентка Юлія Кирієнко-Мерінова у Facebook.

Наскільки серйозний дефіцит артилерійських снарядів на фронті?

За словами журналістки, під час останнього засідання "Рамштайну" західні партнери зосередилися переважно на посиленні української протиповітряної оборони, підтримці виробництва безпілотників та програмі PURL. Водночас допомозі артилерійським підрозділам приділили значно менше уваги.

Зараз на фронті помітний дефіцит: приблизно два снаряди на гармату на добу. Не думаю, що це нормально. Не думають так і артилеристи. Далекобійні 29 – 36+ км – серед найдефіцитніших. І це ще не зима з розширеною кіл-зоною– зазначила Кирієнко-Мерінова.

За її прогнозом, зона ураження безпілотниками на передовій продовжуватиме збільшуватися і вже наступного року може сягнути 40 кілометрів. Це означає, що українським військовим знадобиться ще більше далекобійних боєприпасів.

Найбільшу потребу армія має у 155-міліметрових снарядах, здатних уражати цілі на відстані від 29 до 36 кілометрів і більше.

Окремою проблемою журналістка назвала затримки постачань від деяких виробників.

Звісно, що захист неба зараз необхідний. Але якщо артилерію системно тримати на другому плані – фронт це відчує вже наступного року– попередила воєнкор.

Яку допомогу Україні пообіцяли на "Рамштайні"?

Нагадаємо, 17 листопада у Брюсселі відбулося 37-ме засідання Контактної групи з питань оборони України. За його підсумками 15 країн оголосили про нові пакети військової допомоги.

Зокрема, Німеччина пообіцяла Україні далекобійні снаряди, засоби радіоелектронної боротьби та інше озброєння. Канада раніше оголосила про виділення 75 мільйонів канадських доларів на далекобійні артилерійські боєприпаси, а Іспанія анонсувала постачання артилерійських снарядів.

Водночас значну частину нових пакетів допомоги союзники спрямували на посилення протиповітряної оборони та закупівлю безпілотників.