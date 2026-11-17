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Украинская компания Quantum Wiy Industries представила глубоко модернизированную серийную версию дрона-перехватчика Spys, способного развивать скорость до 500 километров в час. Об этом сообщает "Милитарный". Переработка конструкции основана на боевом опыте расчетов, которые тестировали первые прототипы на скоростных целях противника.

Ключевые изменения конструкции и термозащита

Инженеры существенно оптимизировали аэродинамический профиль беспилотника: Spys получил более узкие крылья, перепрофилированную носовую часть корпуса и измененные воздухозаборники. Кроме того, переработаны расположение и геометрия антенны, которая в предыдущих модификациях создавала значительное аэродинамическое сопротивление на предельных скоростях.

Заметным эксплуатационным изменением стал переход с черного пластика корпуса на белый. В ходе реального использования выяснилось, что черные дроны под летним солнцем нагревались до +80 °C, создавая критическую тепловую нагрузку на бортовую электронику.

Корпус по-прежнему изготавливают с помощью 3D-печати для сохранения гибкости производства, однако платформу разделили на отдельные функциональные блоки для упрощения сборки. Взлетная масса обновленного аппарата составляет 4,6 килограмма.

Усиление боевой части и устойчивость к РЭБ

Вес боевой части увеличили с 300 до 500 граммов. Вместо самодельных зарядов, которыми ранее дроны оснащали непосредственно экипажи, перехватчик получил штатную кодифицированную фугасную боевую часть промышленного производства со штатным взрывателем. Ее назначение – критически повредить планер и нарушить аэродинамику вражеского дрона, чтобы он потерял скорость, или спровоцировать детонацию его собственного боекомплекта.

Максимальную дальность полета удалось увеличить с 33 до 45 километров. Особое внимание уделили работе в зонах активного подавления спутниковой навигации: на борту применена система радиомаяков, которая определяет пространственные координаты методом триангуляции и автоматически направляет антенну наземной станции в сторону перехватчика для поддержания стабильного канала связи. Усиленная силовая часть электроники обеспечивает стабильную управляемость и допускает многократное использование в случае отсутствия контакта с целью.

Контекст воздушной войны

Необходимость таких средств перехвата обусловлена активным появлением скоростных воздушных угроз со стороны противника. Напомним, ранее россияне начали применять ракеты-дроны " Герань-5 К5-К ", что комплектуются турбореактивными установками ТРД-200 и способны развивать скорость до 1000 км/ч.

Для противодействия подобным целям Силы обороны уже задействуют реактивные аппараты типа Alexa Spatium. Модернизация серийного Spys до показателей в 500 км/ч и радиуса 45 км устраняет критический пробел в ближнем противовоздушном эшелоне, снижая нагрузку на дорогостоящие зенитные ракеты.