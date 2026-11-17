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Українська компанія Quantum Wiy Industries представила глибоко модернізовану серійну версію дрона-перехоплювача Spys, здатного розвивати швидкість до 500 кілометрів на годину. Про це повідомляє Мілітарний. Переробка конструкції базується на бойовому досвіді розрахунків, які тестували перші прототипи по швидкісних цілях противника.

Ключові зміни конструкції та термозахист

Інженери суттєво оптимізували аеродинамічний профіль безпілотника: Spys отримав вужчі крила, перепрофільовану носову частину корпусу та змінені повітрозабірники. Крім того, перероблено розташування та геометрію антени, яка на минулих модифікаціях створювала значний аеродинамічний опір на граничних швидкостях.

Помітною експлуатаційною зміною став перехід із чорного пластику корпусу на білий. Під час реального використання з'ясувалося, що чорні дрони під літнім сонцем розігрівалися до +80 °C, створюючи критичне теплове навантаження на бортову електроніку.

Корпус продовжують виготовляти за допомогою 3D-друку для збереження гнучкості виробництва, проте платформу розділили на окремі функціональні блоки задля спрощення збирання. Злітна маса оновленого апарата становить 4,6 кілограма.

Посилення бойової частини та стійкість до РЕБ

Вагу бойової частини збільшили з 300 до 500 грамів. Замість саморобних зарядів, якими раніше дрони оснащували безпосередньо екіпажі, перехоплювач отримав штатну кодифіковану фугасну бойову частину промислового виробництва з штатним підривачем. Її призначення – критично пошкодити планер та порушити аеродинаміку ворожого дрона для втрати ним швидкості або спровокувати детонацію його власного боєкомплекту.

Максимальну дальність польоту вдалося розширити з 33 до 45 кілометрів. Окрему увагу приділили роботі в зонах активного придушення супутникової навігації: на борту застосовано систему радіомаячків, яка визначає просторові координати методом тріангуляції та автоматично спрямовує антену наземної станції в бік перехоплювача для підтримки стабільного каналу зв'язку. Посилена силова частина електроніки забезпечує стабільну керованість і допускає багаторазове використання у разі відсутності контакту з ціллю.

Контекст повітряної війни

Необхідність таких засобів перехоплення зумовлена активною появою швидкісних повітряних загроз противника. Нагадаємо, раніше росіяни почали застосовувати ракети-дрони Герань-5 К5-К, що комплектуються турбореактивними установками ТРД-200 і здатні розвивати швидкість до 1000 км/год.

Для протидії подібним цілям Сили оборони вже залучають реактивні апарати на кшталт Alexa Spatium. Модернізація серійного Spys до показників у 500 км/год та 45 км радіуса перекриває критичну прогалину у ближньому протиповітряному ешелоні, зменшуючи навантаження на дороговартісні зенітні ракети.