Украинские инженеры создали детектор, который отображает видео с вражеских дронов

Украинская компания CODE380 разработала детектор беспилотников D·Vision SDR, который может не только обнаруживать сигналы дронов, но и воспроизводить видео с их камер. Устройство сканирует радиоэфир в диапазоне от 500 до 8700 МГц, а благодаря программной обработке сигналов его возможности можно совершенствовать без полной замены оборудования. Разработку уже испытывали украинские военные во время боевых заданий.

О новом детекторе сообщило издание DOU со ссылкой на разработчиков из киевской компании CODE380.

Над устройством работали около полутора лет, хотя сама компания была основана всего три месяца назад. За это время инженеры создали систему, которая анализирует радиосигналы беспилотников и, по словам производителя, может показывать оператору изображение, передаваемое камерой дрона.

Как детектор может увидеть изображение с вражеского дрона

D·Vision SDR использует технологию Software-Defined Radio, или программно-определяемой радиосвязи. В отличие от традиционных аналоговых приемников, значительная часть обработки сигналов в такой системе происходит программно.

Детектор анализирует радиоэфир, ищет сигналы, характерные для беспилотников, и может воспроизводить перехваченный видеопоток. Таким образом, военный получает не только предупреждение о возможном присутствии дрона, но и изображение с его камеры, если формат передачи совместим с возможностями устройства.

Это помогает лучше оценить обстановку. Например, оператор может увидеть, какой участок местности осматривает беспилотник и приближается ли он к его позиции.

Подобный принцип уже используют другие украинские разработчики. Как ранее рассказал "Милитари 24" в интервью с соучредителем Contra Drone, портативные детекторы видеосигналов позволяют военным и жителям прифронтовых городов видеть изображение с некоторых FPV-дронов и своевременно реагировать на опасность.

В то же время возможность принимать видео не означает, что устройство способно отображать изображение с любого беспилотника. Результат зависит от типа радиоканала и способа передачи данных.

От 500 до 8700 МГц: зачем детектору такой широкий диапазон

По информации разработчиков, D·Vision SDR работает в диапазоне частот от 500 до 8700 МГц. Команда также заявляет, что устройство может анализировать этот спектр без пропусков и обладает высокой чувствительностью.

Широкий диапазон важен из-за постоянных изменений в способах связи с дронами. Если раньше для видеопередачи массово использовались определенные частоты, то со временем операторы могут переходить на другие. Детектор, работающий только с несколькими фиксированными каналами, постепенно теряет часть своих возможностей.

Подобную проблему уже решают другие украинские производители. Например, компания BlueBird Tech недавно приступила к модернизации детекторов "Чуйка 3.0" до версии 4.0, расширив частотный диапазон до 8,8 ГГц.

Преимуществом программно-определяемого радиоприемника является возможность изменять алгоритмы обработки сигналов посредством обновления программного обеспечения. Но это не гарантирует перехват любого типа связи, особенно если передача данных зашифрована или дрон вообще не излучает радиосигналов.

Разработку уже опробовали военные

Над D·Vision SDR непосредственно работали четверо инженеров. Сейчас в CODE380 восемь сотрудников, а еще шесть специалистов привлекаются к тестированию и проектированию.

По данным DOU, детектор проходил полевые испытания с участием украинских военных во время выполнения боевых задач. Полученные замечания команда использует для совершенствования устройства.

Разработчики также сообщают, что выпускают обновления программного обеспечения примерно два раза в месяц. Это позволяет постепенно расширять возможности детектора и учитывать изменения радиоэлектронной обстановки.

Для военных это не только вопрос удобства. В интервью 24 Каналу специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов объяснял, что перехват видеосигнала FPV может дать бойцу время оценить угрозу и найти укрытие.

Сможет ли D·Vision SDR обнаруживать все дроны

Заявленный диапазон от 500 до 8700 МГц охватывает значительную часть частот, которые могут использовать беспилотники. Однако даже такой широкий спектр не делает детектор универсальным.

Прежде всего речь идет о радиосигналах, которые реально излучает дрон и которые устройство способно распознать. Например, беспилотники на оптоволокне не нуждаются в радиоканале для передачи видео и команд управления.

Об этой проблеме 24 Канал ранее рассказывал в материале о противодействии оптоволоконным дронам: обычные радиочастотные детекторы не могут обнаружить такой аппарат по сигналу управления, если у него нет других активных радиопередатчиков.

Разработчики D·Vision SDR пока не обнародовали подтвержденную дальность обнаружения различных типов беспилотников, стоимость устройства и объемы серийного производства. Также нет независимых данных, которые позволили бы сравнить его чувствительность с детекторами других производителей.