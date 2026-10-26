Українські інженери створили детектор, який показує відео з ворожих дронів

Про новий детектор розповіло видання DOU з посиланням на розробників із київської компанії CODE380.

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Над пристроєм працювали близько півтора року, хоча саму компанію заснували лише три місяці тому. За цей час інженери створили систему, яка аналізує радіосигнали безпілотників і, за словами виробника, може показувати оператору зображення, яке передає камера дрона.

Як детектор може побачити зображення з ворожого дрона

D·Vision SDR використовує технологію Software-Defined Radio, або програмно визначеного радіозв'язку. На відміну від традиційних аналогових приймачів, значна частина обробки сигналів у такій системі відбувається програмно.

Детектор аналізує радіоефір, шукає сигнали, характерні для безпілотників, і може відтворювати перехоплений відеопотік. Таким чином, військовий отримує не лише попередження про можливу присутність дрона, а й зображення з його камери, якщо формат передачі сумісний із можливостями пристрою.

Це допомагає краще оцінити обстановку. Наприклад, оператор може побачити, яку ділянку місцевості оглядає безпілотник і чи наближається він до його позиції.

Подібний принцип уже використовують інші українські розробники. Як раніше розповідав Мілітарі 24 в інтерв'ю зі співзасновником Contra Drone, портативні детектори відеосигналів дозволяють військовим і мешканцям прифронтових міст бачити картинку з деяких FPV-дронів та завчасно реагувати на небезпеку.

Водночас можливість приймати відео не означає, що пристрій здатний показати зображення з будь-якого безпілотника. Результат залежить від типу радіоканалу та способу передачі даних.

Від 500 до 8700 МГц: навіщо детектору такий широкий діапазон

За інформацією розробників, D·Vision SDR працює в діапазоні частот від 500 до 8700 МГц. Команда також заявляє, що пристрій може аналізувати цей спектр без пропусків та має високу чутливість.

Широкий діапазон важливий через постійні зміни у способах зв'язку з безпілотниками. Якщо раніше для відеопередачі масово використовували певні частоти, то згодом оператори можуть переходити на інші. Детектор, який працює лише з кількома фіксованими каналами, поступово втрачає частину своїх можливостей.

Схожу проблему вже вирішують інші українські виробники. Наприклад, BlueBird Tech нещодавно почала модернізувати детектори "Чуйка 3.0" до версії 4.0, розширивши частотний діапазон до 8,8 ГГц.

Перевагою програмно визначеного радіоприймача є можливість змінювати алгоритми обробки сигналів через оновлення програмного забезпечення. Але це не гарантує перехоплення будь-якого типу зв'язку, особливо якщо передача даних зашифрована або дрон узагалі не випромінює радіосигналів.

Розробку вже випробували військові

Безпосередньо над D·Vision SDR працювали четверо інженерів. Зараз у CODE380 восьмеро співробітників, а ще шістьох спеціалістів залучають до тестування та проєктування.

За даними DOU, детектор проходив польові випробування за участі українських військових під час виконання бойових завдань. Отримані зауваження команда використовує для вдосконалення пристрою.

Розробники також повідомляють, що випускають оновлення програмного забезпечення приблизно двічі на місяць. Це дозволяє поступово розширювати можливості детектора та враховувати зміни радіоелектронної обстановки.

Для військових це не лише питання зручності. В інтерв'ю 24 Каналу фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов пояснював, що перехоплення відеосигналу FPV може дати бійцю час оцінити загрозу та знайти укриття.

Чи зможе D·Vision SDR виявляти всі дрони

Заявлений діапазон від 500 до 8700 МГц охоплює значну частину частот, які можуть використовувати безпілотники. Проте навіть такий широкий спектр не робить детектор універсальним.

Насамперед ідеться про радіосигнали, які реально випромінює дрон і які пристрій здатний розпізнати. Наприклад, безпілотники на оптоволокні не потребують радіоканалу для передачі відео та команд керування.

Про цю проблему 24 Канал раніше розповідав у матеріалі щодо протидії оптоволоконним дронам: звичайні радіочастотні детектори не можуть виявити такий апарат за сигналом керування, якщо він не має інших активних радіопередавачів.

Розробники D·Vision SDR поки не оприлюднили підтвердженої дальності виявлення різних типів безпілотників, вартості пристрою та обсягів серійного виробництва. Також немає незалежних даних, які дозволили б порівняти його чутливість із детекторами інших виробників.