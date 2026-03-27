Систему "Е-баллов" расширили на снайперов и "малую" ПВО, – Минобороны
В Украине расширили систему "Е-баллов". Ею могут воспользоваться снайперы и "малая" ПВО.
Также "Е-баллы" теперь можно обменивать на компоненты для дронов и технологий. Об этом рассказал министр обороны Украины Михаил Федоров.
Какие изменения в систему "Е-баллы"?
Федоров сообщил о совершенствовании системы "Армия дронов.Бонус". В частности, расширили начисление баллов и добавили новые направления:
- снайпинг,
- мобильные огневые группы,
- армейскую авиацию.
Так, теперь баллы будут начисляться за верифицированные поражения из снайперских систем.
Также включаем "малую" ПВО – мобильные огневые группы и армейскую авиацию. Это критически важные элементы защиты неба, и их результативность должна быть учтена в системе,
– отметил Федоров.
Значительно больше баллов также будут давать за новые методы применения беспилотных систем.
Также "Е-баллы" теперь на Brave1 Market можно обменивать на компоненты для дронов и технологий, в частности средства связи, видеокамеры, приемники, ретрансляторы, средства навигации и питания, системы сброса, контроллеры, программное обеспечение и другие компоненты. Это даст подразделениям больше возможностей – больше гибкости на поле боя для адаптации технологий на поле боя.
Параллельно государство усиливает производителей – запускает возможность предоплаты до 70% за товары, которые закупаются за "Е-баллы". Сейчас средний срок поставки – около 10 дней.
Министр обороны отметил, что "Е-баллы" изменили подход к ведению войны.
Это о четкой мотивации, справедливое вознаграждение и быстрое масштабирование эффективных решений. Подразделения получают ресурсы за результат: больше уничтоженных целей – больше начисленных баллов. Это прямая мотивация, которая позволяет усиливать подразделения новыми технологиями,
– сказал он.
Все начиналось с фиксации поражений дронами, разведки и миссии с НРК. Также было запущено Brave1 Market, где за е-баллы можно получить дроны, РЭБ и роботизированные комплексы.
Важно. По состоянию на 27 марта подразделения уже сделали заказов на более 20 миллиардов гривен.
Новые боевые роботы стали доступными за "Е-баллы"
На маркетплейсе Brave1 Market благодаря "Е-баллам" можно заказать наземные роботизированные комплексы Droid TW 7.62 и Droid TW 12.7, а также боевой модуль Wolly 7.62 от украинской оборонно-технологической компании DevDroid.
НРК серии Droid TW применялись для поражения живой силы оккупантов и легкой бронетехники. Droid TW 12.7 даже более полутора месяцев удерживал позиции на передовой.
Напомним, Brave1 Market – это первый в мире маркетплейс оборонных технологий, запущенный для ВСУ, где можно покупать инновационные решения за "Е-баллы".