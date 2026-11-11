Украина может получить Gripen уже зимой: Зеленский назвал сроки

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Об этом 10 ноября заявил президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ.

Когда поступят Gripen

По словам Зеленского, Украина рассчитывает получить шведские истребители Gripen в январе – феврале. Этот вопрос был поднят во время недавней встречи с международными партнерами.

Украина подчеркнула необходимость получить самолеты как можно скорее. Сейчас этот вопрос находится в процессе решения.

Украинские военные также проверят, насколько эффективны эти истребители против российских воздушных целей.

Посмотрим, как Gripen будут действовать против "Шахедов". Мы тоже на это рассчитываем– отметил Зеленский.

Напомним, Украина согласилась поделиться с Польшей собственными технологиями для борьбы с беспилотниками. В обмен на это Варшава завершает согласование условий передачи украинским военным двух истребителей МиГ-29.

Украина обратилась к США с просьбой усилить защиту украинского неба. В частности, Киев просит ускорить передачу ракет-перехватчиков в системы ПВО на фоне постоянных российских ударов по энергетической системе.