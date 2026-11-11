Україна може отримати Gripen уже взимку: Зеленський назвав терміни

Adv

Про це 10 листопада президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа.

Коли надійдуть Gripen

За словами Зеленського, Україна розраховує отримати шведські винищувачі Gripen у січні – лютому. Це питання порушили під час нещодавньої зустрічі із міжнародними партнерами.

Україна наголосила на необхідності отримати літаки якнайшвидше. Наразі це питання перебуває в процесі вирішення.

Українські військові також перевірять, наскільки ефективними є винищувачі проти російських повітряних цілей.

Подивимося, як Gripen працюватимуть проти "Шахедів". Ми теж на це розраховуємо– зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Україна погодилася поділитися з Польщею власними технологіями для боротьби з безпілотниками. В обмін на це Варшава завершує узгодження умов передання українським військовим двох винищувачів МіГ-29.

Україна звернулась до США з проханням посилити захист українського неба. Зокрема, Київ просить пришвидшити передачу ракет-перехоплювачів до систем ППО на тлі постійних російських ударів по енергетичній системі.