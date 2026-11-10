Атаки на енергетику перед зимою: Сибіга закликав США прискорити передачу ракет для ППО

Як повідомляє інформаційне агентство Reuters, переговори дипломатів відбулися на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Парижі.

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Які подробиці?

Очільник українського відомства закликав Вашингтон не послаблювати санкційний і політичний тиск на Москву попри паралельні дипломатичні контакти.

Ми повинні працювати над мирним врегулюванням, але паралельно з цим маємо продовжувати тиснути на Росію– підкреслив дипломат під час спілкування з журналістами.

Під час зустрічі українська сторона порушила питання додаткової допомоги для відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів.

Міністр зазначив, що обмін розвідувальними даними зі США та військова підтримка в межах ініціативи PURL залишаються чинними.

Я порушив питання про те, як ми могли б пришвидшити деякі поставки, як знайти належний спосіб, можливо, достроково надати щось, і як спробувати знайти додаткові обсяги– зазначив Андрій Сибіга.

Переговори в Абу-Дабі та ініціативи деескалації

Окрему увагу сторони приділили дипломатичним контактам між українськими та російськими представниками, які проходять в Абу-Дабі за посередництва Сполучених Штатів. Україна намагається використати будь-яку можливість для досягнення справедливого миру.

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Україна має серйозні наміри. Ми намагаємося використовувати будь-яку нагоду, щоб прискорити мирні зусилля та наблизити мир– наголосив глава МЗС.

Київ висловлює готовність домовлятися про конкретні кроки зі зниження ескалації. Зокрема, йдеться про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та безпеку судноплавства в акваторії Чорного моря.

Відповідні мирні ініціативи щодо Чорного моря вже надійшли до Москви через посередників – Туреччину, Єгипет та Індію. Водночас міністр зазначив, що ставиться до швидкого прогресу стримано й очікує на офіційну відповідь Кремля.

Фінансові виклики та удари по інфраструктурі

Українська сторона також попередила партнерів про суттєве зростання фінансових потреб держави для продовження оборони у 2027 році. Київ розраховує погодити довгострокові зобов'язання від союзників до кінця поточного року.

Нам потрібна макроекономічна стабільність. З точки зору внутрішньої політики це підбадьорює наш народ, коли люди розуміють, що принаймні протягом одного-двох років ми маємо довгострокові зобов'язання– пояснив очільник зовнішньополітичного відомства.

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Міністр звернув увагу на те, що російська армія цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру в холодний період. За його словами, Володимир Путін намагається зламати стійкість українців протягом зими.

Дипломат поділився, що його власна родина в Києві, де підростають троє дітей, стикається з відключеннями світла та часто має електрику лише по кілька годин на добу, як і більшість мешканців країни.