Украина может получить Gripen уже зимой: Зеленский назвал сроки

Швеция готовится передать Украине истребители Gripen. Поставка ожидается в первые месяцы следующего года.

Об этом 10 ноября заявил президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ.

Когда поступят Gripen

По словам Зеленского, Украина рассчитывает получить шведские истребители Gripen в январе – феврале. Этот вопрос был поднят во время недавней встречи с международными партнерами.

Украина подчеркнула необходимость получить самолеты как можно скорее. Сейчас этот вопрос находится в процессе решения.

Украинские военные также проверят, насколько эффективны эти истребители против российских воздушных целей.

Посмотрим, как Gripen будут действовать против "Шахедов". Мы тоже на это рассчитываем,

– отметил Зеленский.

Напомним, Украина согласилась поделиться с Польшей собственными технологиями для борьбы с беспилотниками. В обмен на это Варшава завершает согласование условий передачи украинским военным двух истребителей МиГ-29.

Украина обратилась к США с просьбой усилить защиту украинского неба. В частности, Киев просит ускорить передачу ракет-перехватчиков в системы ПВО на фоне постоянных российских ударов по энергетической системе.