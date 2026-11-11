Украина может получить Gripen уже зимой: Зеленский назвал сроки
Швеция готовится передать Украине истребители Gripen. Поставка ожидается в первые месяцы следующего года.
Об этом 10 ноября заявил президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ.
Когда поступят Gripen
По словам Зеленского, Украина рассчитывает получить шведские истребители Gripen в январе – феврале. Этот вопрос был поднят во время недавней встречи с международными партнерами.
Украина подчеркнула необходимость получить самолеты как можно скорее. Сейчас этот вопрос находится в процессе решения.
Украинские военные также проверят, насколько эффективны эти истребители против российских воздушных целей.
Посмотрим, как Gripen будут действовать против "Шахедов". Мы тоже на это рассчитываем,
– отметил Зеленский.
Напомним, Украина согласилась поделиться с Польшей собственными технологиями для борьбы с беспилотниками. В обмен на это Варшава завершает согласование условий передачи украинским военным двух истребителей МиГ-29.
Украина обратилась к США с просьбой усилить защиту украинского неба. В частности, Киев просит ускорить передачу ракет-перехватчиков в системы ПВО на фоне постоянных российских ударов по энергетической системе.