Угрозы США и перспектива для Украины склонили Канаду к покупке Gripen и F-35
Канада якобы решила приобрести не только американские истребители F-35, но и шведские Gripen E. Сейчас страна ищет удачный момент для официального объявления решения.
Об этом сообщает La Presse со ссылкой на собственные источники.
Какие истребители приобретет Канада?
По данным издания, после проверок контрактов и месяцев давления со стороны США Канада якобы решила иметь в своем авиапарке 30 американских F-35 и примерно 60 шведских Gripen E.
Вариант с приобретением Gripen выглядит привлекательно. Тем более компания Saab отметила: если Оттава выберет ее предложение, Канада сможет не только производить самолеты для собственных нужд, но и часть самолетов для ВС Украины,
– сообщило медиа.
По оценкам, такое решение может создать около 9 тысяч рабочих мест и стать проявлением "национализма".
Об окончательном решении Канада еще не заявляла. Официально его могут объявить после промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на начало ноября 2026 года, предполагает издание.
Defense Express напомнили, что Канада недавно выбрала шведский самолет ДРЛВиУ Saab GlobalEye с широким привлечением местной промышленности. В тамошнем правительстве говорили, что это решение не повлияет на выбор новых истребителей.
Отмечается, ситуация начала усложняться еще в прошлом году из-за давления Белого дома и угрозы аннексией. Тогда под сомнение встал вопрос о закупке 88 F-35. Но даже сейчас риторика американцев такова, что требует быстрее получить "желаемый" ответ от Канады.
Со следующего года Канада уже должна получить 16 истребителей F-35, а контракт на остальные 72 самолета еще не подписан.
Напомним, Украина после подписания расширения оборонного сотрудничества со Швецией может получить первые истребители Gripen в течение ближайших 10 месяцев. Их предоставят вместе с ракетами "воздух-воздух" Meteor.
Это вооружение может улучшить борьбу с российской тактической авиацией, в частности с Су-34 и Су-35, которые сбрасывают управляемые авиабомбы.