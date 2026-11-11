Иран отменил ограничение дальности баллистических ракет в 2000 км: какие страны Европы находятся под угрозой

Adv

Об отмене ограничения 7 ноября сообщило иранское агентство "Тасним" со ссылкой на пресс-секретаря Корпуса стражей исламской революции Хоссейна Мохебби. Генерал заявил, что прежнее ограничение больше не действует, но не назвал новую максимальную дальность и не подтвердил наличие готовых ракет, способных лететь дальше 2000 километров.

Почему Иран отказался от ограничения

Ограничение в 2000 километров Иран объявил еще в 2017 году. Оно позволяло держать под угрозой Израиль и военные объекты США на Ближнем Востоке, но в то же время служило политическим сигналом для европейских государств о том, что Тегеран якобы не планирует увеличивать дальность ракет.

После заявления нынешнего верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи о возможном ответе на угрозы без географических ограничений у пресс-секретаря КВИР спросили, касается ли это ракетной программы. "Это ограничение для нас снято", – ответил Мохебби. В то же время он подчеркнул, что новые возможности следует демонстрировать на практике, а не просто анонсировать.

Какие иранские ракеты уже могут достичь Европы

В арсенале Ирана есть ракеты Sejjil, Ghadr, Emad и Khorramshahr. Для большинства из них в открытых источниках указывается дальность примерно 1700–2000 километров. Такой дальности из отдельных районов Ирана достаточно, чтобы теоретически достигать части Юго-Восточной Европы.

Как ранее анализировал "Милитари 24", в зоне потенциальной досягаемости уже могут оказаться Греция, Болгария, Румыния и отдельные районы Украины. При этом дальность зависит от точки запуска, массы боевой части и конкретной модификации ракеты.

"Хоррамшахр" может лететь дальше заявленных 2000 километров

Иран уже не первый год экспериментирует с конструкцией ракет. Еще в 2019 году Великобритания, Франция и Германия сообщили Совету Безопасности ООН, что установка более легкой боевой части на "Хоррамшахр" потенциально увеличивает ее дальность примерно до 3000 километров.

Такую оценку приводит и американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS). Впрочем, расчетная дальность еще не доказывает, что у Ирана есть серийная боевая ракета дальностью 3000 километров, проверенная полноценными испытаниями.

Что известно о возможности удара на 4000 километров

В марте 2026 года появились сообщения о попытке ракетного удара по американо-британской базе Диего-Гарсия в Индийском океане, расположенной примерно в 4000 километрах от Ирана. Тегеран отрицал причастность к инциденту.

"Милитари 24" ранее приводил оценки экспертов относительно реального ракетного потенциала Ирана. Сами сообщения о пуске в направлении удаленной базы, тем более без независимого подтверждения деталей, не являются доказательством наличия у Тегерана надежной серийной ракеты с соответствующей дальностью.

Почему это важно для Украины

Отмена ограничения не увеличивает автоматически дальность уже изготовленных ракет. Но теперь Иран открыто допускает разработку систем, которые могут достигать значительно большего количества объектов в Европе, включая военные базы западных государств.

Для Украины ситуация приобретает дополнительный аспект из-за сотрудничества Тегерана с Москвой. Как сообщал "Милитари 24", в 2026 году появилась информация о поставках Россией в Иран модернизированных дронов, что свидетельствует о двустороннем характере военно-технических связей. Однако нет подтверждений того, что новые дальнобойные баллистические ракеты Ирана уже существуют или планируются к передаче России.

На данный момент КВИР продемонстрировал прежде всего изменение политической позиции. Реальный масштаб угрозы можно будет оценить после испытаний и появления проверенных данных о характеристиках новых ракет.