Іран скасував обмеження дальності балістичних ракет у 2000 км: які країни Європи під загрозою

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Про скасування обмеження 7 листопада повідомило іранське агентство Tasnim з посиланням на речника Корпусу вартових ісламської революції Хоссейна Мохеббі. Генерал заявив, що колишня межа більше не діє, але не назвав нової максимальної дальності та не підтвердив наявність готових ракет, здатних летіти далі 2000 кілометрів.

Чому Іран відмовився від обмеження

Межу у 2000 кілометрів Іран оголосив ще у 2017 році. Вона дозволяла тримати під загрозою Ізраїль і військові об'єкти США на Близькому Сході, але водночас слугувала політичним сигналом для європейських держав, що Тегеран нібито не планує розширювати дальність ракет.

Після заяви нинішнього верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї про можливу відповідь на загрози без географічних обмежень речника КВІР запитали, чи стосується це ракетної програми. "Це обмеження для нас скасоване", - відповів Мохеббі. Водночас він наголосив, що нові можливості слід демонструвати на практиці, а не лише анонсувати.

Які іранські ракети вже можуть дістати Європи

В арсеналі Ірану є ракети Sejjil, Ghadr, Emad і Khorramshahr. Для більшості з них у відкритих джерелах наводять дальність приблизно 1700–2000 кілометрів. Такої дистанції з окремих районів Ірану достатньо, щоб теоретично досягати частини Південно-Східної Європи.

Як раніше аналізував Мілітарі 24, у зоні потенційної досяжності вже можуть опинятися Греція, Болгарія, Румунія та окремі райони України. Водночас дальність залежить від точки запуску, маси бойової частини та конкретної модифікації ракети.

Khorramshahr може летіти далі за заявлені 2000 кілометрів

Іран уже не перший рік експериментує з конструкцією ракет. Ще 2019 року Велика Британія, Франція та Німеччина повідомили Раді Безпеки ООН, що встановлення легшої головної частини на Khorramshahr потенційно збільшує її дальність приблизно до 3000 кілометрів.

Таку оцінку наводить і американський Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS). Втім, розрахункова дальність ще не доводить, що Іран має серійну бойову ракету на 3000 кілометрів, перевірену повноцінними випробуваннями.

Що відомо про можливість удару на 4000 кілометрів

У березні 2026 року з'явилися повідомлення про спробу ракетного удару по американсько-британській базі Дієго-Гарсія в Індійському океані, яка розташована приблизно за 4000 кілометрів від Ірану. Тегеран заперечив причетність до інциденту.

Мілітарі 24 раніше наводив оцінки експертів щодо реального ракетного потенціалу Ірану. Самі повідомлення про пуск у напрямку далекої бази, тим більше без незалежного підтвердження деталей, не є доказом наявності у Тегерана надійної серійної ракети з відповідною дальністю.

Чому це важливо для України

Скасування обмеження не збільшує автоматично дальність уже виготовлених ракет. Але тепер Іран відкрито допускає розробку систем, які можуть дістати значно більшої кількості об'єктів у Європі, включно з військовими базами західних держав.

Для України ситуація має додатковий вимір через співпрацю Тегерана з Москвою. Як повідомляв Мілітарі 24, у 2026 році з'явилася інформація про постачання Росією Ірану модернізованих дронів, що засвідчує двосторонній характер військово-технічних зв'язків. Проте немає підтверджень, що нові далекобійні балістичні ракети Ірану вже існують або плануються для передачі Росії.

Наразі КВІР продемонстрував передусім зміну політичної позиції. Реальний масштаб загрози можна буде оцінювати після випробувань і появи перевірених даних про характеристики нових ракет.