Иран модернизирует ударные дроны Arash: могут ли они оказаться в России

Иран объявил о модернизации ударных беспилотников семейства Arash, способных поражать цели на больших расстояниях. Новый Arash-3, согласно обнародованным данным, получил боевую часть массой до 150 килограммов, усовершенствованную систему наведения с искусственным интеллектом и дополнительные средства навигации, не зависящие от GPS. В то же время заявленные характеристики пока не подтверждены независимыми испытаниями.

О модернизации Arash стало известно из репортажа иранского телевидения с участием главнокомандующего армией Ирана Амира Хатами. Как сообщают Tasnim и другие иранские СМИ, военные развивают производство ударных беспилотников и совершенствуют семейство Arash.

Однако в сообщениях о новой версии есть расхождения: одни источники указывают на боевую часть массой 100–150 килограммов, тогда как другие подтверждают лишь увеличение с 50 до 100 килограммов.

Запуск дрона Arash. Скриншот из видео

В Arash-3 увеличили боевую часть

Основным изменением в новой модификации называют увеличение массы боевой части. В сообщении об Arash-3 указано, что она может весить от 100 до 150 килограммов. Для сравнения: в том же сообщении масса боевой части предыдущей версии указана как около 50 килограммов.

В иранском репортаже также говорится о применении взрывчатых и горючих веществ. Представители армии заявили, что совокупность изменений якобы увеличивает потенциальный ущерб примерно в 2,3 раза. Однако методика такого расчета и результаты испытаний не обнародованы.

Даже масса боевой части Arash-2 в открытых источниках различается. Например, исследовательская база Iran Watch в августе 2026 года приводила для Arash-2 30 килограммов, тогда как в новых иранских сообщениях базовым показателем стали 50 килограммов. Это еще одна причина с осторожностью относиться к сравнению характеристик.

Иранские дроны Arash-2. Фото: иранские СМИ

Как будет работать наведение без спутниковой навигации

Второе заявленное изменение касается навигации. Иранские разработчики сообщили об увеличении количества систем, способных работать без сигналов GPS, а также об использовании технологий искусственного интеллекта для повышения точности ударов.

Пока неизвестно, какие именно датчики, алгоритмы и способы коррекции полета установлены на Arash-3. Поэтому нет оснований утверждать, что беспилотник способен полностью автономно распознавать и выбирать цели. Иранская сторона заявляет об улучшении наведения, но не объясняет его техническую реализацию.

Устойчивость к радиоэлектронной борьбе уже стала одним из направлений развития иранских и российских ударных дронов. Как Как ранее сообщал "Милитари 24", Россия передавала Ирану усовершенствованные технологии беспилотников, в частности решения для навигации и противодействия помехам. Это не доказывает, что они установлены именно на Arash-3, но объясняет более широкий технологический контекст модернизации.

Что известно о предшественнике Arash-2

Arash-3 стал дальнейшим развитием семейства, которое Иран создает с начала 2020-х годов. Его предшественник Arash-2 представляет собой ударный беспилотник самолетного типа с поршневым двигателем. Для взлета он использует твердотопливные ускорители, которые помогают аппарату набрать начальную скорость.

В открытых источниках для Arash-2 указывали длину около 4,5 метра, размах крыла примерно 4 метра и дальность до 2000 километров. В то же время независимые исследователи указывают другие параметры, поэтому эти цифры нельзя автоматически переносить на новую модификацию.

Иранский Arash давно упоминался в связи с Россией. Еще в 2022 году 24 Канал сообщил о сообщениях о возможных поставках Arash-2 российским военным . Однако сообщения об интересе России не являются подтверждением фактической передачи этой модели.

Может ли Arash-3 появиться в России

Прямых доказательств того, что новый Arash-3 уже передают России или планируют производить на ее территории, нет. Однако сотрудничество двух стран в сфере ударных беспилотников продолжается, а российская армия уже приобрела значительный опыт модернизации иранских конструкций.

В частности, "Милитари 24" ранее сравнивал различные типы российских ударных БПЛА, в частности развитие семейства Shahed / "Герань". В этих аппаратах меняли не только боевые части, но и двигатели, а также оборудование наведения.

Иранская новинка отличается от реактивных вариантов "Герани" тем, что в представленной версии Arash-3 используется поршневой двигатель. То есть главный акцент, судя по обнародованным характеристикам, был сделан не на скорости, а на увеличенной боевой части и навигации. О скоростных реактивных "Геранях" и средствах противодействия им "Милитари 24" рассказывал в отдельном обзоре .

Пока Иран не обнародовал проверенных данных о дальности, точности, количестве изготовленных Arash-3 и результатах испытаний. Так нет подтверждения того, что заявленная боевая часть массой до 150 килограммов уже устанавливается на серийные аппараты.