Іран модернізує ударні дрони Arash: чи можуть вони опинитися в Росії

Про модернізацію Arash стало відомо з сюжету іранського телебачення за участі головнокомандувача армії Ірану Аміра Хатамі. Як повідомляють Tasnim та інші іранські медіа, військові розвивають виробництво ударних безпілотників і вдосконалюють сімейство Arash.

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Однак у повідомленнях про нову версію є розбіжність: одні джерела вказують на бойову частину масою 100–150 кілограмів, тоді як інші підтверджують лише збільшення з 50 до 100 кілограмів.

Запуск дрона Arash Скріншот з відео

У Arash-3 збільшили бойову частину

Основною зміною в новій модифікації називають збільшення маси бойової частини. У повідомленні про Arash-3 зазначено, що вона може важити від 100 до 150 кілограмів. Для порівняння, у попередньої версії в тому самому повідомленні наводять близько 50 кілограмів.

В іранському сюжеті також йдеться про застосування вибухових і займистих речовин. Представники армії заявили, що сукупність змін нібито збільшує потенційні руйнування приблизно у 2,3 раза. Проте методику такого розрахунку та результати випробувань не оприлюднили.

Навіть маса бойової частини Arash-2 у відкритих джерелах відрізняється. Наприклад, дослідницька база Iran Watch у серпні 2026 року наводила для Arash-2 30 кілограмів, тоді як у нових іранських повідомленнях базовим показником стали 50 кілограмів. Це ще одна причина обережно ставитися до порівняння характеристик.

Іранські дрони Arash-2. Фото: Іранські ЗМІ

Як працюватиме наведення без супутникової навігації

Друга заявлена зміна стосується навігації. Іранські розробники повідомили про збільшення кількості систем, які можуть працювати без сигналів GPS, а також про використання технологій штучного інтелекту для підвищення точності ударів.

Поки невідомо, які саме датчики, алгоритми та способи корекції польоту встановили на Arash-3. Тому немає підстав стверджувати, що безпілотник здатний повністю автономно розпізнавати та вибирати цілі. Іранська сторона заявляє про покращення наведення, але не пояснює його технічну реалізацію.

Стійкість до радіоелектронної боротьби вже стала одним із напрямів розвитку іранських і російських ударних дронів. Як раніше писав Мілітарі 24, Росія передавала Ірану вдосконалені технології безпілотників, зокрема рішення для навігації та протидії перешкодам. Це не доводить, що вони встановлені саме на Arash-3, але пояснює ширший технологічний контекст модернізації.

Що відомо про попередній Arash-2

Arash-3 став подальшим розвитком сімейства, яке Іран створює з початку 2020-х років. Його попередник Arash-2 є ударним безпілотником літакового типу з поршневим двигуном. Для старту він використовує твердопаливні прискорювачі, які допомагають апарату набрати початкову швидкість.

У відкритих повідомленнях для Arash-2 наводили довжину близько 4,5 метра, розмах крила приблизно 4 метри та дальність до 2000 кілометрів. Водночас незалежні дослідники вказують інші параметри, тому ці цифри не можна автоматично переносити на нову модифікацію.

Іранський Arash давно згадували у зв'язку з Росією. Ще у 2022 році 24 Канал розповідав про повідомлення щодо можливого постачання Arash-2 російським військовим. Проте повідомлення про інтерес Росії не є підтвердженням фактичної передачі цієї моделі.

Чи може Arash-3 з'явитися у Росії

Безпосередніх доказів того, що новий Arash-3 уже передають Росії або планують виробляти на її території, немає. Проте співпраця двох країн у сфері ударних безпілотників триває, а російська армія вже отримала значний досвід модернізації іранських конструкцій.

Зокрема, Мілітарі 24 раніше порівнював різні типи російських ударних БпЛА, зокрема розвиток сімейства Shahed / "Герань". У цих апаратах змінювали не лише бойові частини, а й двигуни та обладнання наведення.

Іранська новинка відрізняється від реактивних варіантів "Герані" тим, що у представленій версії Arash-3 використовує поршневий двигун. Тобто головний акцент, судячи з оприлюднених характеристик, зробили не на швидкості, а на більшій бойовій частині та навігації. Про швидкісні реактивні "Герані" та засоби протидії їм Мілітарі 24 розповідав в окремому огляді.

Поки Іран не оприлюднив перевірених даних про дальність, точність, кількість виготовлених Arash-3 та результати випробувань. Так само немає підтвердження, що заявлена бойова частина масою до 150 кілограмів уже встановлюється на серійні апарати.