Может ли Иран мощно атаковать Украину: экс-глава Генштаба сказал, насколько это вероятно

После того как Украина отправила группы специалистов на Ближний Восток для помощи противодействовать иранским "Шахедам", Тегеран пригрозил ударами по нашей стране. Иран действительно имеет баллистические ракеты, о чем свидетельствует недавняя попытка атаковать британско-американскую авиационную базу на острове Диего-Гарсия в акватории Индийского океана.

Однако есть сомнения относительно реального ракетного потенциала страны и ее возможности атаковать украинские города. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, экс-глава Генштаба Владислав Селезнев, отметив, что сейчас иранцы имеют другие "проблемы".

Может ли Иран мощно атаковать Украину?

По словам экс-главы Генштаба, Иран имеет баллистическое оружие, которое может преодолевать расстояние до 4 тысяч километров. Однако его ресурсы ограничены. Поэтому угрозы от военного и политического руководства страны следует воспринимать как эмоциональные заявления, которые точно не имеют никакой военной подоплеки.

По мнению Селезнева, Украина не является для иранцев приоритетной целью. К тому же он имеет другие цели, против которых он будет применять, в частности, свою баллистику – Иран имеет гораздо больше хлопот в противостоянии с Израилем и США.

Вероятность осуществления ударов по Украине близка к нулю. На широкую общественность вряд ли есть информация о реальном ракетном потенциале Ирана,

– сказал он.

Экс-спикер Генштаба отметил, что иранцы активно используют сеть искусственного интеллекта, продвигая пропаганду о невероятных мощностях своей ракетной компоненты. Однако если бы они эту компоненту имели, то сейчас они бы ее применяли по военным базам США на Ближнем Востоке, по Израилю, по некоторым странам НАТО, которые помогают и предоставляют свои базы и арсеналы.

"Видим тенденцию, что за эти 3 недели ощущается существенный спад ракетной и дроновой активности Ирана. Стоит ли доверять заявлениям пропагандистов Ирана? Думаю, что нет. Иран не имеет невероятное количество ресурсов, чтобы пытаться атаковать везде, в частности Украину", – отметил Селезнев.

Интересно! Между тем политолог Олег Саакян обратил внимание на то, что Иран имеет ракеты, способны достать до Европы. Однако, по его мнению, это лишь страшилка от иранского режима, который стремится напугать, поднять ставки и показать, что война может расползтись на Европу.

Он добавил, что Украине сейчас стоит вспомнить события 2022 года. Известно, что Иран является донором для поставок в Россию "Шахедов". Более того, первые пуски были осуществлены именно иранскими специалистами – они выступали инструкторами для российских военнослужащих. Поэтому прежде всего мы можем упрекать Иран, у нас оснований гораздо больше.

